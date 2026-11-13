Kripto vaadiyle 2 milyon dolar toplayıp kumarhanede harcayan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kripto vaadiyle 2 milyon dolar toplayıp kumarhanede harcayan 4 şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kripto vaadiyle 2 milyon dolar toplayıp kumarhanede harcayan 4 şüpheli yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Kripto vaadiyle 2 milyon dolar toplayıp kumarhanede harcayan 4 şüpheli yakalandı
Haber Videosu

İstanbul'da kripto borsasında yüksek kazanç vaadiyle 2 milyon dolar toplayan 4 şüphelinin paraları kumarhanede harcadığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da kendilerini varlıklı göstererek kripto borsasında yüksek kazanç vaadiyle mağdurlardan 2 milyon dolar toplayıp kaçan 1'i kadın 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin topladıkları paraları kripto borsası yerine kumarhanede harcadıkları belirlendi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelen bir ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. İhbarda şüphelilerin giyimleri ve yaptıkları harcamalarla kendilerini varlıklı gösterdikleri ve çevrelerinde kripto borsasında yüksek kazanç elde ettikleri imajı verdikleri öğrenildi.

"KRİPTİ BORSASI DÜŞTÜ" YALANI

Kurbanlarından kripto borsasından yüksek kazanç elde edecekleri vaadiyle 2 milyon dolar para toplayan şüphelilerin bir süre sonra paralarını geri isteyen mağdurlara "Kripto borsası düştü. Paraları kaybettik" dedikleri belirlendi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit ettikleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan soruşturmada şüphelilerin aldıkları parayı kripto borsasına yatırmak yerine aralarında paylaşarak kumarhanede harcadığı ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
Dolandırıcılıkİstanbul3. SayfaAsayişAdliyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı Büyük faciayı önlemişler Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
Bir neslin hafızasına kazınmıştı Ayça_22 hakkında şaşırtan iddia Bir neslin hafızasına kazınmıştı! Ayça_22 hakkında şaşırtan iddia
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
Mantar yedikten sonra karaciğer nakli olan Nurcan Alp hayatını kaybetti Mantar yedikten sonra karaciğer nakli olan Nurcan Alp hayatını kaybetti
Gençlik nereye gidiyor Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay Gençlik nereye gidiyor? Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
Ne şakaları var ne de acımaları Bu takımla oynayana Allah yardım etsin Ne şakaları var ne de acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Huang’ın istifası sonrası viral video: Çin’in kadın ajan iddiası Huang'ın istifası sonrası viral video: Çin'in kadın ajan iddiası
İstanbul’da fuhuş çetesine baskın Kadınlara yaptıkları kan dondurdu İstanbul'da fuhuş çetesine baskın! Kadınlara yaptıkları kan dondurdu
11:46
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları
10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
11:40
Fenerbahçe’nin orta saha hedefi Marlon Gomes, bonservis için ne ödenecek
Fenerbahçe'nin orta saha hedefi Marlon Gomes, bonservis için ne ödenecek?
11:35
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Max Kruse dondurmacı oldu
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Max Kruse dondurmacı oldu
11:31
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
11:22
Galatasaray’da Osimhen müjdesi Beşiktaş derbisi için karar verildi
Galatasaray'da Osimhen müjdesi! Beşiktaş derbisi için karar verildi
10:57
İspanyollar Arda Güler’i yere göğe sığdıramadı Messi ve Beckham dediler
İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! Messi ve Beckham dediler
10:43
Daha neler göreceğiz Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni
Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni
10:19
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
10:10
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler
Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
10:00
Telefon alacaklar dikkat Yeni yılda hesaplar altüst olacak
Telefon alacaklar dikkat! Yeni yılda hesaplar altüst olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 12:02:14. #7.13#
SON DAKİKA: Kripto vaadiyle 2 milyon dolar toplayıp kumarhanede harcayan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android