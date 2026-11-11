Muğla Menteşe'de oto galerisine polis operasyonu düzenlendi, 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Muğla Menteşe'de oto galerisine polis operasyonu düzenlendi, 4 şüpheli gözaltına alındı

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Muğla Menteşe\'de oto galerisine polis operasyonu düzenlendi, 4 şüpheli gözaltına alındı
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Menteşe Galericiler Sitesi'ndeki oto galerisine, kamu araçlarının kilometrelerini düşürerek satıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, satılan 5 aracın kilometresinin 100 bin ila 200 bin kilometre arasında düşürüldüğü tespit edildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kamu kurumlarından ihale yoluyla satın alınan araçların kilometrelerini düşürerek sattığı iddia edilen oto galerisine yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde 5 aracın kilometresinin 100 bin ila 200 bin kilometre arasında düşürüldüğü tespit edildi.

Menteşe Galericiler Sitesi'nde faaliyet gösteren bir oto galerinin, emniyet hizmetlerinde kullanıldıktan sonra 2025 yılında ihale yoluyla satışa çıkarılan kamu araçlarını satın aldığı belirlendi. Yapılan araştırmalarda 52 aracın satın alındığı, bunlardan 28'inin satışının gerçekleştirildiği tespit edildi. Satışı yapılan araçlardan 5'inin, üçüncü şahısların kullanımındayken gerçekleştirilen kontrollerinde kilometrelerinin 100 bin ila 200 bin arasında düşürüldüğü ortaya çıktı. Diğer araçların ise farklı illere satıldığı, bir kısmının da satış için bekletildiği belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında Menteşe ilçesinde polis tarafından bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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