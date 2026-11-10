Kahramanmaraş'ta kasım indirimlerinde sahte indirime karşı denetim ekipleri artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kahramanmaraş'ta kasım indirimlerinde sahte indirime karşı denetim ekipleri artırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş\'ta kasım indirimlerinde sahte indirime karşı denetim ekipleri artırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kahramanmaraş'ta kasım indirimleri kapsamında sahte indirim ve dolandırıcılık risklerine karşı denetimler sıklaştırıldı. Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, denetim ekiplerini artırdıklarını, fiziki mağazalarla e-ticaret ve sosyal medyada eş zamanlı kontrol yaptıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ta kasım ayıyla birlikte artan alışveriş hareketliliği üzerine mağazalar, e-ticaret ve sosyal medya platformları mercek altına alındı. Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, denetim ekiplerinin sayısını artırdıklarını bildirdi.

Kahramanmaraş'ta "Efsane Cuma" ve "Şahane Kasım" adı altında düzenlenen kampanyalar kapsamında tüketicilerin sahte indirim ve dolandırıcılık risklerine karşı korunması amacıyla denetimler sıklaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı talimatları doğrultusunda denetim planlamalarının önceden yapıldığını belirten Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, şehir genelindeki fiziki mağazaların yanı sıra dijital satış platformlarında da eş zamanlı kontrollerin yürütüldüğünü söyledi.

Tüketici haklarının korunması ve dürüst ticaretin sağlanması amacıyla sahada olduklarını ifade eden Uçar, "İl Müdürlüğü olarak denetim ekiplerimizi artırdık. Hem fiziki mağazalarda hem de e-ticaret ve sosyal medya mecralarında eş zamanlı taramalar gerçekleştiriyoruz. Amacımız dürüst ticaretin korunması ve tüketicilerimizin hak ihlallerine uğramasını önlemektir. Ekiplerimiz fiyat etiketlerinden indirim dayanaklarına kadar sahada titizlikle görev başındadır" dedi.

Kasım ayı boyunca devam edecek denetimlerle yanıltıcı fiyat uygulamalarının önüne geçilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerDolandırıcılıkKahramanmaraşAhmet UçarEkonomiGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polat Alemdar’dan Memati’ye büyük ayıp Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
13:32
Fenerbahçe’den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
Fenerbahçe'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
13:24
Emlak Katılım’a Katılımevim ve Birevim için devir onayı
Emlak Katılım'a Katılımevim ve Birevim için devir onayı
13:18
Galatasaray’ın yıldızından Fenerbahçe’ye olay gönderme
Galatasaray'ın yıldızından Fenerbahçe'ye olay gönderme
13:03
Bulgaristan’da sis faciası 70 araç birbirine girdi
Bulgaristan'da sis faciası! 70 araç birbirine girdi
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atatürk’ü anma törenine damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk'ü anma törenine damga vuran sözler
11:58
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 13:51:39. #.0.3#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta kasım indirimlerinde sahte indirime karşı denetim ekipleri artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android