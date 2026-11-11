Şanlıurfa Karaköprü\'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan dolandırıcı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde dolandırıcılıktan aranan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan A.M. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.