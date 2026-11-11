Şanlıurfa Karaköprü'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan dolandırıcı tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa Karaköprü'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan dolandırıcı tutuklandı

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Şanlıurfa Karaköprü\'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan dolandırıcı tutuklandı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde dolandırıcılıktan aranan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan A.M. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
DolandırıcılıkDolandırıcıŞanlıurfaKaraköprü3. SayfaAdliyeGüncelSon Dakika

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