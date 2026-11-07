Kütahya\'daki huzurevi sakinlerine siber güvenlik ve dolandırıcılık eğitimi verildi

Kütahya'daki huzurevi sakinlerine siber güvenlik ve dolandırıcılık eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevi sakinlerine siber güvenlik ve dolandırıcılığa karşı korunma eğitimi verildi. Eğitimde telefon ve internet dolandırıcılığına karşı önlemler, kişisel verilerin korunması ve güvenli internet kullanımı anlatıldı.
Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevinde kalan sakinlere yönelik "Siber Güvenlik ve Dolandırıcılığa Karşı Korunma" konulu eğitim düzenlendi.
Eğitim kapsamında huzurevi sakinlerine telefon ve internet dolandırıcılığına karşı alınabilecek önlemler, kişisel verilerin korunması ve güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.
Gerçekleştirilen eğitimle sakinlerin dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesi ve dolandırıcılık girişimlerine karşı daha dikkatli olmalarının sağlanması amaçlandı.
Kaynak: İHA
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