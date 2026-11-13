İzmir\'de sahte asker, oto ekspertiz çalışanından güvenli kapora için 30 bin TL istedi

İzmir'de bir oto ekspertiz firmasında çalışan M.Ç.'yi internetteki araç ilanı üzerinden arayan ve kendini asker olarak tanıtan dolandırıcı, 'noter üzerinden güvenli kapora bahanesiyle 30 bin lira istedi. Durumdan şüphelenen iş yeri sahibi Ufuk Ongun telefonu devralıp, M.Ç. gibi konuşarak dolandırıcıları 15 dakika oyaladı ve tüm görüşmeyi kayda aldı.

İzmir'de oto ekspertiz ve araç alım satımı alanında faaliyet gösteren Ufuk Ongun'un iş yerinde çalışan M.Ç., 9 Kasım'da internetteki bir araç ilanı üzerinden kendini asker olarak tanıtan bir kişi tarafından arandı. Şüphe çekmemek için gerçek bir alıcı gibi aracın geçmişini soran ve fiyat konusunda pazarlık yapan kişi, anlaşmanın ardından kaporayı 'noter üzerinden güvenli ödeme sistemiyle' göndereceğini, noterden alacağı evrakla da askeriyeden izin alacağını öne sürdü.

Durumu çalışanından öğrenen Ufuk Ongun, dolandırıcılıktan şüphelenerek görüşmeyi devraldı. Ongun, karşı tarafın gerçek amacını ortaya çıkarmak için kendini çalışanı olarak tanıtıp konuşmayı sürdürdü. Bir süre sonra notere gittiğini söyleyen kişi, telefonu sözde bir noter katibine verdi. Kendini noterlik çalışanı olarak tanıtan kişi, gerçekte var olmayan 'güvenli kapora' adlı bir uygulamadan söz ederek iki tarafın da bankacılık uygulaması üzerinden işleme girmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca sahte bir para transferi ekran görüntüsü gönderildi. 'Ben neden para göndereyim?' sorusuna 'Siz para göndermeyeceksiniz, sadece işleme gireceksiniz' yanıtı verildi. Ardından noterliğe ait olduğu iddia edilen ancak bir şahsa ait çıkan IBAN numarası okunarak 30 bin liralık işlem yapılması istendi. Görüşmeyi yaklaşık 15 dakika boyunca uzatan Ongun'un 'Beni dolandırmaya çalıştığınızın farkındayım, 15 dakikadır sizi oyalıyorum' demesinin ardından telefon kapatıldı.

Yaşadığı olayı anlatan Ufuk Ongun, "Arkadaşımızı arayan şahıs, kendisini asker olarak tanıtıyor ve belirli bir miktar pazarlık yaptıktan sonra aracı almak istediğini dile getiriyor. Ancak aracı alabilmesi için askerden izin alması gerektiğini, bununla ilgili elinde yazılı bir evrak olması için noterden 'güvenli kapora' yöntemiyle kapora göndermesi gerektiğini arkadaşımızla konuşmuş, onu ikna etmiş. Daha sonrasında olayı ben duyunca, burada bir dolandırıcılık olayı olduğunu anladım. Çünkü bizim sistemimizde satış anında güvenli ödeme vardır ama 'güvenli kapora' diye bir yöntem yoktur" ifadelerini kullandı.

"Güvenli kapora diye biye bir şey yok"

Telefon görüşmesi sırasında kendisinden 30 bin lira kapora talep edildiğini anlatan Ongun, "Bunu profesyonelce istediler. Sanki sizden doğrudan para isteniyormuş gibi değil de sistemle otomatik girilip iki tarafın da sisteme, havuza para göndermesi gerektiği şeklinde lanse ettiler. Böyle bir sistem kesinlikle yok. Sistem, sadece noter nezdinde satış anında ruhsat sahibiyle 'güvenli satış' üzerinden yapılır; güvenli kapora diye bir şey yoktur. Biz bunların dolandırıcı olduğunu anlayınca telefonu kapattılar" diye vurguladı.

Dolandırıcıların kullandıkları yöntemden bahseden Ongun, şunları kaydetti:

"Dolandırıcılar, sözde noter katibinin yanına gidip noterde işlem yaparcasına telefonu bir şahsa verip yine kendilerinden bir başka şahısla konuşturuyorlar ve orada banka üzerinden işlem gerçekleştirip size bir IBAN veriyorlar. Vermiş olduğu IBAN, şahıs IBAN'ı. Zaten noter şahıs IBAN'ı vermez. Bu IBAN'a parayı göndermenizi ve işlemi oradan devam ettirmenizi istiyorlar. Kendileri de aynı şekilde size bir referans numarası gönderiyor, sizden de bir referans numarası istiyorlar."

"Satıcı hiçbir şekilde para göndermemelidir"

Güvenli satış sisteminin, ruhsat sahibiyle beraber satış anında gerçekleştirildiğini söyleyen Ongun, "Aracı alırken ruhsat sahibine yapılır. Burada tam tersi bir mantık var: Aracı satan kişi, zaten güvenli kapora adı altında alıcıya para ödemez ama kelime veya sistem karmaşası oluşturarak satıcılarımızı ikna edip, dolandırıcılar resmen aracı almadıkları halde bir de üstüne para almaya çalışıyorlar. Satıcılar asla para göndermezler. Ülkemizde yeni uygulanmaya başlayan güvenli ödeme sistemi ile ilgili bir karmaşadan kaynaklı, bu yeni dolandırıcılığı başlattılar. Sadece güvenli ödeme sistemi vardır. O da satış anında yapılır. Satıcı, hiçbir şekilde herhangi bir banka hesabına para göndermemelidir" şeklinde konuştu.