Şanlıurfa Karaköprü\'de 7 yıl 2 ay hapis cezalı dolandırıcılık hükümlüsü tutuklandı

Şanlıurfa Karaköprü'de 7 yıl 2 ay hapis cezalı dolandırıcılık hükümlüsü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde jandarmanın yürüttüğü çalışmayla, dolandırıcılık suçundan hakkında 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, dolandırıcılık suçundan hakkında 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık suçundan hakkında 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.S. yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: İHA
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