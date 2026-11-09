Şanlıurfa Karaköprü'de 7 yıl 2 ay hapis cezalı dolandırıcılık hükümlüsü tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa Karaköprü'de 7 yıl 2 ay hapis cezalı dolandırıcılık hükümlüsü tutuklandı

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Şanlıurfa Karaköprü\'de 7 yıl 2 ay hapis cezalı dolandırıcılık hükümlüsü tutuklandı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde jandarmanın yürüttüğü çalışmayla, dolandırıcılık suçundan hakkında 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, dolandırıcılık suçundan hakkında 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık suçundan hakkında 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.S. yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA
DolandırıcılıkŞanlıurfaKaraköprü3. SayfaGüncelSon Dakika

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