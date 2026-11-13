Iğdır'da camilerde okunan emniyet uyarısı cemaati dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi - Son Dakika
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Iğdır'da camilerde okunan emniyet uyarısı cemaati dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi

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Iğdır\'da camilerde okunan emniyet uyarısı cemaati dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi
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Iğdır\'da camilerde okunan emniyet uyarısı cemaati dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi
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Iğdır'daki camilerde cuma hutbesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğünün dolandırıcılık uyarısı cemaate okundu. Uyarıda tanımadık kişilerden gelen mesajlara itibar edilmemesi ve şüpheli durumlarda 112'ye başvurulması istendi.

Iğdır'da camilerde cuma hutbesinin ardından cemaat, son dönemde artış gösteren dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı.

Iğdır'da camilerde "Dijital Mecrada Ahlak" konulu cuma hutbesinin ardından imamlar, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğünün dolandırıcılara karşı hazırladığı bilgilendirme mesajını okudu. Iğdır genelindeki tüm camilerde okunan uyarıda, dolandırıcıların her geçen gün farklı yöntemler geliştirdiğine dikkat çekilerek, bir anlık dikkatsizliğin yıllarca biriktirilen emek ve paranın kaybedilmesine neden olabileceği belirtildi.

Vatandaşlardan tanımadıkları kişilerden gelen mesajlara itibar etmemeleri, mesajın kaynağını doğrulamadan para göndermemeleri ve alışveriş yaptıkları internet sitelerinin güvenilirliğini kontrol etmeleri istendi. Özellikle piyasa değerinin çok altında satışa sunulan ürünler ve cazip indirimler konusunda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Uyarıda ayrıca asker, polis ve savcıların hiçbir şekilde vatandaşlardan para talep etmeyeceği hatırlatılarak, şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde işlemin sonlandırılması ve vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması istendi. Cemaatin dikkatle dinlediği uyarı, "Bir anlık dikkatsizlik, bir ömürlük birikiminize mal olmasın. Dolandırıcılara karşı dikkatli ve bilinçli olalım" mesajıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
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