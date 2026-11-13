Bozüyük\'te polis bankalarda 75 vatandaşı dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 75 vatandaşa dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından bankalarda gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasında, banka personeli ve banka içerisinde bulunan 75 vatandaşa güncel dolandırıcılık yöntemleri, dolandırıcılara karşı alınabilecek önlemler ve şüpheli durumlarda dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Çalışma kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılarak dolandırıcılığa karşı bilinçli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.