Korkuteli'de 1 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla 8 ilde 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Korkuteli'de 1 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla 8 ilde 11 şüpheli yakalandı

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Korkuteli\'de 1 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla 8 ilde 11 şüpheli yakalandı
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Antalya merkezli 8 ilde yüksek kazanç vaadiyle 1 milyon lira dolandırıcılık iddiasıyla düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Korkuteli'de bir kişinin dolandırıldığı belirlenirken, firari 3 şüpheli için arama kararı işlemleri başlatıldı.

Antalya merkezli 8 ilde, internet sitesi üzerinden yüksek kazanç vaadiyle 1 milyon lira dolandırıcılık yapıldığı iddiasına ilişkin düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, Korkuteli ilçesinde yaşayan Y.D'nin internet sitesi üzerinden yüksek kazanç vaadiyle toplam 1 milyon lira göndererek dolandırıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla Antalya merkezli 8 ilde 14 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 3 şüpheli hakkında arama kararı çıkarılması için gerekli işlemlere başlandığı bildirildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 19 cep telefonu, 17 SIM kart, 1 hafıza kartı, 5 dizüstü bilgisayar ve 1 tablet ele geçirildi.

Kaynak: İHA
DolandırıcılıkKorkuteli3. SayfaAntalyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Korkuteli'de 1 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla 8 ilde 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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