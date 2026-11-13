Dolandırıcılıktan 23 yıl 5 ay cezası bulunan firari, akrabasının evinde banyo kapısının arkasında yakalandı

Dolandırıcılıktan 23 yıl 5 ay cezası bulunan firari, akrabasının evinde banyo kapısının arkasında yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yüreğir'de bir akrabasının evinde saklandığı belirlenen cezaevi firarisi M.M., jandarma operasyonuyla yakalandı. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, binadakilerin kilitli olduğunu ve anahtarının kayıp olduğunu söylediği giriş kattaki dairede, ekiplerin kapıyı kırmasının ardından banyo kapısının arkasında bulundu. M.M., adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Adana'da jandarma ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari M.M.'yi, saklandığı dairede banyo kapısının arkasında yakaladı.
AKRABASININ EVİNDE SAKLANIYORDU
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi M.M.'nin Yüreğir ilçesindeki bir akrabasının evinde saklandığı bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen jandarma ekibi, 3 katlı binadaki 2 daireyi aradı ancak M.M.'yi bulamadı.
KİLİTLİ KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİLER
Binadakiler, giriş kattaki dairenin kapısının kilitli, anahtarının da kayıp olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine ekipler, kapıyı kırıp daireye girdi.
Evde arama yapan ekipler, firari hükümlüyü banyo kapısının arkasında yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan firari hükümlü önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.
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