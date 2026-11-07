Ankara'da operasyonda yakalanan 26 kişiden birinin 44 yıl 7 ay cezası belirlendi - Son Dakika
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Ankara'da operasyonda yakalanan 26 kişiden birinin 44 yıl 7 ay cezası belirlendi

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Ankara\'da operasyonda yakalanan 26 kişiden birinin 44 yıl 7 ay cezası belirlendi
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Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde il genelinde düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı. Yakalananlardan dolandırıcılık suçundan aranan birinin 44 yıl 7 ay hapis cezası bulunduğu belirlenirken, 26 kişi adli makamlara teslim edildi.

ANKARA'da çeşitli suçlardan aranan 26 kişi, düzenlenen operasyonla yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, il genelinde aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı. Yakalananlardan dolandırıcılık suçundan A.A.'nın 44 yıl 7 ay, O.G.'nin 29 yıl, K.Y.'nin 11 yıl 3 ay, Ö.Ş.'nin 7 yıl ve E.Ş.'nin 5 yıl; 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan O.D.'nin 27 yıl, uyuşturucu madde ticareti suçundan V.Y.'nin 19 yıl 9 ay, hırsızlık suçundan A.M.'nin 13 yıl 7 ay ve Y.A.'nın 5 yıl, kasten öldürme suçundan S.K.'nin ise 12 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi. Diğer 16 kişinin ise 5 yılın altında hapis cezalarının bulunduğu öğrenildi. Yakalanan 26 kişi, adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: DHA
Ankara Emniyet MüdürlüğüDolandırıcılık3. SayfaAnkaraGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da operasyonda yakalanan 26 kişiden birinin 44 yıl 7 ay cezası belirlendi - Son Dakika
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