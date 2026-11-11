Bozüyük\'te polis ekipleri vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri ve bu yöntemlere karşı alınabilecek tedbirler anlatıldı. Ayrıca Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının önemi ve kullanımı hakkında bilgi verildi. Çalışma kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, toplumda güvenlik bilincini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.