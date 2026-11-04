Mersin\'de 126 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı

MERSİN'de internet üzerinden telefonla aradıkları kişileri yaklaşık 10 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları çalışmada; merkez Yenişehir ilçesinde 14 şüphelinin organize şekilde ülke genelinde internet üzerinden telefonla aradıkları 126 kişiyi 10 milyon lira dolandırdığını belirledi. Şüphelileri yakalamak eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 24 cep telefonu, 19 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 446 bin 200 TL ele geçirildi. Aramalarda ayrıca bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden 1'i, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 12 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.