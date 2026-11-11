Sahte polisler 78 yaşındaki kadının birikimini ve ev parasını aldı: 9 gözaltı - Son Dakika
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Sahte polisler 78 yaşındaki kadının birikimini ve ev parasını aldı: 9 gözaltı

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Sahte polisler 78 yaşındaki kadının birikimini ve ev parasını aldı: 9 gözaltı
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Sahte polisler 78 yaşındaki kadının birikimini ve ev parasını aldı: 9 gözaltı
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Kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, tek oğlu yurt dışında yaşayan 78 yaşındaki kadını adının terörün finansmanına karıştığı yalanıyla korkuttu. Kadın, 120 bin doları 'Paran Güvende' parolasıyla bir parkta teslim etti; ardından Eyüpsultan'daki evini piyasa değerinin altında 6,5 milyon liraya satıp parayı şüphelilerin hesaplarına gönderdi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda 2'si kuyumcu 9 kişi yakalandı.

Beşiktaş'ta yaşayan 78 yaşındaki Emine Gönül H., kendilerini "polis" olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düştü. 120 bin dolar nakit parası ile 7,5 milyonluk evini dolandırıcılara kaptıran talihsiz kadının şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2'si kuyumcu 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Beşiktaş'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek oğlu İngiltere'de yaşayan 78 yaşındaki Emine Gönül H.'yi telefonla arayan şüpheliler, yaşlı kadını hedef aldı. Kendilerini güvenlik güçleri olarak tanıtan dolandırıcılar, yaşlı kadına kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini ve adının terör örgütü ile bir operasyona karıştığını söyledi. Hakkında bir çalışma yürütüldüğünü, banka hesaplarındaki paraların terörün finansmanında kullanıldığını söyleyen dolandırıcılar, yaşlı kadını kendilerine inandırdı. Dolandırıcılar, telefonda uzun süre konuşarak başkasıyla görüşmesini engelledikleri yaşlı kadını adım adım yönlendirdi.

120 BİN DOLARI PARKTA ELDEN TESLİM ETTİ

Korkuya kapılan Emine Gönül H., bankadaki yaklaşık 120 bin dolar parasını çekerek şüphelilerin talimatı doğrultusunda bir parkta elden teslim etti. Paranın hazırlandığını teyit etmek için yaşlı kadına bankadan para çektirip fotoğrafını isteyen şüpheliler, parktaki buluşmada parolayı ise "Paran Güvende" olarak belirledi. Şüpheliler, yaşlı kadının parolayı söylemesiyle parayı teslim aldı ve yaşlı kadına ayrıca hesaptan da para göndertti.

EVİNİ 6,5 MİLYON LİRAYA SATTIRDILAR

Dolandırıcılıkla da yetinmeyen şüpheliler, yaşlı kadınla görüşmeye devam ederek Emine Gönül H.'nin Eyüpsultan'daki evini sattırdı. Normal piyasa değeri 7 milyon 500 bin lira olan evi 6 milyon 500 bin liraya elden çıkartan yaşlı kadın, elde edilen satış gelirini de dolandırıcıların 3 ayrı hesabına gönderdi. Şüpheliler, paraları araştırma sürecinde güvende tutmak bahanesiyle ellerinde tuttuklarını söyleyerek süreci uzattı. Bir süre sonra parasını geri almak için dolandırıcıları arayan ancak ulaşamayan yaşlı kadın, gerçeği anlayarak polise başvurdu.

2'Sİ KUYUMCU 9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda şüphelilerin adresleri belirlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 2'si kuyumcu toplamda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Dolandırıcıların ele geçirdikleri vurgun paralarını kripto yöntemiyle yurt dışına aktararak kaçırdıkları tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

9 kişinin gözaltına alındığı dolandırıcılık olayına ilişkin olaya ait bazı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, dolandırıcıların kadının evine gittiği, yaşlı kadından aldıkları 120 bin doları bozdurmaya gittikleri anlar ile evin satışından gelen parayı bankadan kendi hesaplarından çektikleri görüntüler yer aldı.

Kaynak: İHA
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