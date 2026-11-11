Bünyan'da çiftçiler, 12 milyon TL dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu - Son Dakika
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Bünyan'da çiftçiler, 12 milyon TL dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu

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Bünyan\'da çiftçiler, 12 milyon TL dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu
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Bünyan\'da çiftçiler, 12 milyon TL dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu
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Kayseri Bünyan Elbaşı'nda bir kişi, peşin ödeme sözüyle çiftçilerden arpa ve buğday aldıktan sonra ortadan kaybolduğu iddiasıyla şikayet edildi. Çiftçiler, Elbaşı'nda 25 kişinin yaklaşık 6 milyon TL, diğer mahallelerle birlikte yaklaşık 12 milyon TL zarara uğradığını öne sürdü.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde çiftçilikle uğraşan vatandaşlar, "paranızı peşin vereceğim" dedikten sonra ürünlerini alıp ortadan kaybolduğunu iddia eden şahıstan şikayetçi oldu. Vatandaşlar, mağduriyetlerinin bulunduğunu söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

Bünyan ilçesine bağlı Elbaşı mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir kişi mahalleye gelerek burada bulunan tahıl deposunu kiraladı. Açılışında kurban kesen ve mahalle sakinlerine yemek veren şahıs, ürünleri ücretini peşin para karşılığında alacağını söyleyerek, çiftçilerin ürettiği arpa ve buğdayları aldı. Şahıs bir süre sonra mahalleyle irtibatını keserken, dolandırıldıklarını anlayan mahalle sakinleri şikayetçi oldu. Elbaşı mahallesinde 25 kişiyi yaklaşık 6 milyon civarında, diğer mahallelerdeki çiftçilerle beraber yaklaşık 12 milyon TL dolandırıldıklarını iddia eden mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi.

Mağdurlardan Abdullah Koçak, "Mahallemize hiç tanımadığımız bir adam geldi ve atıl durumda olan depoyu tamir ettiriyor. Buranın sahibi de yurt dışında. "Ondan kiraladım" diyor. İlk olarak bizlere aldığı ürünlerin ücretini peşin vereceğini söyledi. Mahalleyi dolandırdığı gün 6 milyon TL'lik ürünü alarak gidiyor. Kalan mahsuller halen burada duruyor. Kapıyı kilitledikten sonra buraya da kimse giremedi ve ürün heder oldu. Ne satılıyor ne de vatandaşa geri veriliyor. Bizim 2 yıllık emeğimiz gitti. Sadece benim 1 milyon TL param gitti. 25 kişi dolandırıldı ve mağdur oldu. Çiftçinin ikinci ürünü ekecek durumu yok. Bu adam buraya geldikten sonra reklam panoları astı ve köyleri dolaştı. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

Bir diğer mağdur Metin Tekkaş ise, "Biz mağdurlar olarak davacı olduk ve ifade verdik. Bize takipsizlik kararı geldi. Burayı tutan vatandaş ortada yok. Vicdan sahibi kim varsa bizim işimize el atsınlar. Kış günü mağdur olduk. Bu adam burayı tuttuktan sonra koyun kesti ve yemek verdi. O şekilde tanıştık. Birkaç kişi de durumunun iyi olduğunu söyledi. Bir römork vermiştim ama onun parasını aldım. Daha sonra verdiklerimizin hepsi gitti. Adam bize burada tezgah kurmuş. Bizden 6 milyon TL gitti ama diğer köylerle beraber 12 milyon TL'ye yakın para gitti" diye konuştu.

Dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişinin yanında kepçe operatörü olarak çalıştığını kaydeden Ali Karasungur da, şahsın kendi parasını da vermeden gittiğini söyleyerek, suç duyurusunda bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA
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