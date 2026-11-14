Ünlü sanatçı Ceceli, Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nde dolandırıcılık uyarısı yaptı - Son Dakika
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Ünlü sanatçı Ceceli, Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nde dolandırıcılık uyarısı yaptı

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Ünlü sanatçı Ceceli, Iğdır Emniyet Müdürlüğü\'nde dolandırıcılık uyarısı yaptı
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Mustafa Ceceli, Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nde çekilen videoda dolandırıcılığa karşı uyarıda bulundu. Ceceli, kendisini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp para ya da altın isteyenlere itibar edilmemesini ve 112'nin aranmasını istedi.

IĞDIR'ın kurtuluşunun 106'ncı kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser vermek üzere kente gelen sanatçı Mustafa Ceceli, Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nde kamera karşısına geçerek vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Ceceli'ye Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli kadın polis memuru da eşlik etti.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nde çekilen bilgilendirme videosunda sanatçı Mustafa Ceceli ve kadın polis memuru, özellikle telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Videoda vatandaşlara seslenen Mustafa Ceceli, polis, asker veya savcıların hiçbir şekilde vatandaşlardan para ya da altın talep etmeyeceğini belirterek, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Ceceli, "Değerli vatandaşlarımız, polis, asker veya savcı sizden para veya altın talep etmez. Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp sizden para talep eden kişilere itibar etmeyin ve derhal 112'yi arayın" dedi.

Kadın polis memuru ise internet üzerinden yapılan alışveriş ve işlemlerde dikkatli olunması gerektiğine işaret ederek, "Alışveriş ve işlem yaptığınız internet sayfalarının doğruluğunu mutlaka kontrol ediniz. Banka ve kart şifrelerinizi kimseyle paylaşmayınız. Şüphelendiğiniz durumlarda 112'yi arayın" uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA
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