2 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığına operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı

Lüks yaşam ve harcamalarla kendilerini varlıklı gösterip kripto borsasında yüksek kazanç elde ettiklerini iddia ederek ağlarına düşürdükleri 6 kişiyi toplam 2 milyon dolar dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kripto para borsasında yüksek kazanç elde ettiklerini iddia ederek vatandaşları dolandıran suç şebekesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, şebeke üyelerinin çevrelerine lüks bir yaşam ve harcamalarla kendilerini varlıklı gösterdikleri, şebeke lideri A.D. ve diğer şüphelilerin bu yöntemle 6 mağdurdan toplam 2 milyon dolar haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Ayrıca dolandırıcıların mağdurlardan topladıkları milyonlarca doları kendi aralarında paylaştıkları belirlendi. Şüphelilerin, paraların kripto borsasında kaybedildiği yalanıyla mağdurları oyaladıkları tespit edilirken, mağdurlardan elde ettikleri parayla kumar oynadıkları belirlendi.

1'İ KADIN 4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda şüphelilerin adresleri tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, şebeke lideri A.D.'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1'i kadın 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.