Iğdır\'da polis siber dolandırıcılığa karşı banka ve kuyumculara afiş astı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları siber suçlara karşı bilinçlendirmek ve olası dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek amacıyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında bankalar, kuyumcular, döviz büroları ve noterlerde bilgilendirme afişleri asılarak hem vatandaşlara hem de kurumlarda görev yapan personele yönelik farkındalık çalışması yapıldı.

Bilgilendirme faaliyetlerinde; sanal dünyadaki riskler ve tehditler, mobil bankacılık kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, güçlü şifre kullanımı, nitelikli dolandırıcılık yöntemleri, siber güvenlik ile banka ve kredi kartlarının güvenli kullanımı konularına dikkat çekildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların dijital ortamda karşılaşabilecekleri tehditlere karşı bilinçlenmesi ve siber suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Haber: Halit Öztürk