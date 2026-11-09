Bilecik jandarması Yenipazar'daki iki köyde dolandırıcılık ve mantar uyarısı yaptı - Son Dakika
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Bilecik jandarması Yenipazar'daki iki köyde dolandırıcılık ve mantar uyarısı yaptı

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Bilecik jandarması Yenipazar\'daki iki köyde dolandırıcılık ve mantar uyarısı yaptı
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Yenipazar'a bağlı Nasuhlar ve Danişment köylerinde vatandaşlara dolandırıcılık, siber suçlar ve mantar zehirlenmesine karşı tedbirleri anlattı. Şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya karakola bildirilmesi gerektiği belirtildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık ve mantar zehirlenmesine karşı uyardı.

Edinilen bilgilere göre, Yenipazar ilçesine bağlı Nasuhlar ve Danişment köylerinde vatandaşlarla jandarma ekipleri bir araya geldi. Ekipler, dolandırıcılık yöntemleri, siber suçlar ve mantar zehirlenmelerine karşı alınması gereken önlemleri anlattı.

Bilgilendirme faaliyetinde vatandaşlara, dolandırıcılık ve siber suçlarla karşılaşmaları durumunda dikkatli olmaları, şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri gerektiği aktarıldı. Ayrıca karakol veya karakol personelinin telefon numaraları üzerinden ihbarda bulunarak olaylara hızlı müdahale edilmesinin önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İHA
Bilecik İl Jandarma KomutanlığıDolandırıcılıkJandarma3. SayfaBilecikSağlıkGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik jandarması Yenipazar'daki iki köyde dolandırıcılık ve mantar uyarısı yaptı - Son Dakika
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