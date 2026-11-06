Kayseri'de siber suç operasyonunda 26 şüpheliden 17'si tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de siber suç operasyonunda 26 şüpheliden 17'si tutuklandı

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Kayseri\'de siber suç operasyonunda 26 şüpheliden 17\'si tutuklandı
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Kayseri'de siber suç ekiplerinin kredi dolandırıcılığı, çevrimiçi müstehcenlik ve yasadışı bahis suçlarına yönelik operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda "kredi dolandırıcılığı", "müstehcenlik" ve "yasadışı bahis" suçlarını gerçekleştirdiği tespit edilen 26 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "faizsiz kredi dolandırıcılığı", "çevrimiçi müstehcenlik" ve "yasadışı bahis" suçlarıyla ilgili ayrı ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA
Siber Suçlarla MücadeleDolandırıcılıkOperasyon3. SayfaKayseriGüncelSon Dakika

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