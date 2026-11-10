6 ilde 16 milyon 597 bin liralık dolandırıcılıkta 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

6 ilde 16 milyon 597 bin liralık dolandırıcılıkta 7 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
6 ilde 16 milyon 597 bin liralık dolandırıcılıkta 7 şüpheli tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
6 ilde 16 milyon 597 bin liralık dolandırıcılıkta 7 şüpheli tutuklandı
Haber Videosu

Eskişehir merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 16 milyon 597 bin TL'lik mağduriyete yol açan 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 4 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandı, bir müştekinin 814 bin TL'lik zararı da giderildi.

Eskişehir merkezli 6 ilde 16 milyon 597 bin liralık dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtmak suretiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 4 ayrı olayda vatandaşları 16 milyon 597 bin TL mağdur ettiği belirlenen 11 şüpheli tespit edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 Kasım tarihinde Eskişehir merkezli İstanbul, Adana, Ankara, Balıkesir, Kocaeli ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanırken, 4 şahsın ise daha önceden benzer suçlardan tutuklu cezaevinde bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda 447 bin 780 TL nakit para ele geçirilirken, banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca mahkeme sürecinde bir müştekinin 814 bin TL tutarındaki maddi zararı giderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ve mahkeme işlemleri tamamlandı. Adli makamlara çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerDolandırıcılıkEskişehir3. Sayfa6 KasımGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Motosikletten savruldu, arkadan gelen otomobil ezip geçti Kan donduran anlar kamerada Motosikletten savruldu, arkadan gelen otomobil ezip geçti! Kan donduran anlar kamerada
Fabrika patlamasında ölen mühendisin kardeşi konuştu Şikayetçi olmasın diye tehdit etmişler Fabrika patlamasında ölen mühendisin kardeşi konuştu! Şikayetçi olmasın diye tehdit etmişler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Tecavüz suçundan hüküm giyen Russell Brand’in 15 yaşındaki kızla ilgili skandal sözleri ortaya çıktı Tecavüz suçundan hüküm giyen Russell Brand'in 15 yaşındaki kızla ilgili skandal sözleri ortaya çıktı
Dosya istinafa gidiyor Güllü’nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir Dosya istinafa gidiyor! Güllü'nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler
Fenerbahçe’den kimsenin beklemediği transfer hamlesi Fenerbahçe'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
Yüksek gerilim hattında akıma kapıldı Çevredekilerin tepkisi şaşırttı Yüksek gerilim hattında akıma kapıldı! Çevredekilerin tepkisi şaşırttı
15:53
Cezaevindeki Aylin Kotil’den Sarıgül’e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
Cezaevindeki Aylin Kotil'den Sarıgül'e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
15:26
Montella’yı duyurdular Milli Takım’dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
Montella'yı duyurdular! Milli Takım'dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
15:22
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza Avrupa’ya yeni enerji koridoru geliyor
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza! Avrupa'ya yeni enerji koridoru geliyor
15:17
Amedspor’dan tarihi transfer Gift Orban’ın bonservisi belli oldu
Amedspor'dan tarihi transfer! Gift Orban'ın bonservisi belli oldu
15:03
İsmail Kartal’ın son halini görenler kahroldu
İsmail Kartal'ın son halini görenler kahroldu
14:44
İran’dan dünyaya gözdağı Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
14:08
Önce namaz sonra salep Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan’da
Önce namaz sonra salep! Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan'da
14:03
10 Kasım törenine damga vuran an CHP’nin çelengi düştü, Yeni Partililer alkışladı
10 Kasım törenine damga vuran an! CHP'nin çelengi düştü, Yeni Partililer alkışladı
13:25
Dosya istinafa gidiyor Güllü’nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Dosya istinafa gidiyor! Güllü'nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 16:10:11. #.0.2#
SON DAKİKA: 6 ilde 16 milyon 597 bin liralık dolandırıcılıkta 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android