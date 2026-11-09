Gaziantep İslahiye'de uyuşturucu ticaretinden 22 yıl 2 ay cezalı şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep İslahiye'de uyuşturucu ticaretinden 22 yıl 2 ay cezalı şahıs tutuklandı

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Gaziantep İslahiye\'de uyuşturucu ticaretinden 22 yıl 2 ay cezalı şahıs tutuklandı
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Gaziantep İslahiye'de jandarmanın yol kontrolünde kimlik sorgusu yapılan şahsın, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık suçlarından 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık suçlarından 22 yıl kesinleşmiş cezayla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, İslahiye ilçesinde yapılan yol kontrol faaliyetinde kimlik sorgusunda H.M.E. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yapmak ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan şüpheli şahıs, yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu TicaretiDolandırıcılıkGaziantep3. SayfaGüncelSon Dakika

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