Aksaray merkezli jandarma operasyonunda 4 zanlı tutuklandı, 589 milyon TL hareket var

Aksaray merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Aksaray, İstanbul, Gaziantep ve Ardahan'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüpheliler G.M. (26), Y.A.K. (19), K.Y. (24) ve J.K'nin (19) gözaltına alındığı operasyonda, dijital materyale el konuldu.

Zanlıların banka hesaplarında yapılan incelemede, 589 milyon liralık para hareketi olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.