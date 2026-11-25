AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada hafta sonu gerçekleştirdiği Diyarbakır ziyaretini gündeme taşıdı.

DİYARBAKIR'DAKİ MİSAFİRPERVERLİĞE TEŞEKKÜR ETTİ

Çaykur Rizespor'un Amedspor ile oynadığı karşılaşmayı izlemek üzere Diyarbakır'a gittiklerini belirten Mertoğlu, kentte vatandaşlarla bir araya geldiklerini ve esnaf ziyaretlerinde bulunduklarını söyledi.

Mertoğlu, "Rizespor'umuzun galibiyetinden elbette mutluyuz. Ancak gördüğümüz dostluk ve samimiyet de bizim için ayrıca kıymetliydi. Misafirperverlikleri dolayısıyla Diyarbakırlı hemşehrilerimize ve Amedspor Kulübü yönetimine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"RİZE DE DİYARBAKIR DA BİZİMDİR"

Konuşmasında Terörsüz Türkiye hedefine de değinen Mertoğlu, şunları söyledi: "Şiddet devreden çıktıkça meselelerimizi çözmek kolaylaşacak, kardeşliğimiz güçlenecek, Terörsüz Türkiye hedefimiz daha da büyüyecektir. Rize de Diyarbakır da bizimdir. Bu ülkenin her köşesinde kardeşliğimizi büyütmek, ortak geleceğimize güvenle ve omuz omuza yürümek hepimizin sorumluluğudur."