(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, eski AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Alperen Ayar'ın Kilis Valiliği'ne atanmasını eleştirerek "AK Parti'nin teşkilat şemasına valilikleri de mi eklediniz" diye sordu. Yerel yönetimler reformu kapsamında valiliklerin yetkilerinin artırılıp artırılmayacağını da gündeme getiren Şahin, "Muhalefete düştüğünüz gün arayacağınız adaleti, iktidardayken milletin elinden almayın" dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, eski AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Alperen Ayar'ın Kilis Valiliği'ne atanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kamu görevlerine atamalarda liyakat, kariyer ve tarafsızlık ilkelerinin esas alınması gerektiğini belirten Şahin, AK Parti'nin kuruluş programındaki taahhütlerini hatırlattı.

"AK PARTİ'NİN TEŞKİLAT ŞEMASINA VALİLİKLERİ DE Mİ EKLEDİNİZ?"

Yıllardır kaymakamlık ve vali yardımcılığı yapan kamu görevlileri arasından neden Ayar'ın tercih edildiğinin açıklanmasını isteyen Şahin, şunları söyledi:

"AK Parti'nin teşkilat şemasına valilikleri de mi eklediniz? AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları eski Başkanı Yusuf Alperen Ayar'ı Kilis Valiliğine atadınız. Türkiye'nin dört bir yanında yıllardır kaymakamlık ve vali yardımcılığı yapan, ömrünü mülki idareye vermiş devlet görevlileri arasından hangi gerekçeyle böyle bir tercihte bulunduğunuzu millete açıklayın."

Kamu görevine girmek için yıllarca emek veren gençlerin ve ailelerinin devlete duyduğu güvenin korunması gerektiğini vurgulayan Şahin, AK Parti'nin kuruluş programında kamu personelinde kariyer ve liyakatin esas alınacağının belirtildiğini hatırlattı.

Şahin, "Geçmiş iktidarların bürokrasideki partizanlığını eleştirerek iktidara geldiniz. Bugün kendi kuruluş programınızın gereklerini yerine getirmenizi istemek de muhalefete kaldı" dedi.

"MÜLKİ İDARE SİYASİ SADAKATİN DEĞİL, DEVLET GELENEĞİNİN TEMİNATIDIR"

Şahin, sözlerini şöyle sürdürü:

"Yusuf Alperen Ayar'ın bakanlık bürokrasisinde görev yaptığını biliyoruz. Valilik makamına kaymakamlık mesleğinden gelmeden de atanmanın hukuken mümkün olduğunu biliyoruz. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu buna imkan tanıyor fakat aynı devletin Anayasası, kamu görevlerine yapılacak atamalarda görevin gerektirdiği niteliklerin esas alınmasını emrediyor. Kanunun size tanıdığı atama yetkisini hatırlıyorsunuz da o yetkiyi hangi amaçla kullanmanız gerektiğini neden unutuyorsunuz? İstisnai memuriyet hükmünü, liyakat ilkesinin istisnası haline getiremezsiniz."

Kilis'in Suriye sınırında bulunması nedeniyle sınır güvenliği ve göç yönetimi bakımından önemli bir il olduğunu vurgulayan Şahin, valilik atamasında hangi mesleki tecrübe ve idari birikimin esas alındığının kamuoyuna açıklanmasını istedi. Şahin, "Mülki idare siyasi sadakatin değil, devlet geleneğinin teminatıdır" dedi.

"VALİLİKLERİN BELEDİYELER ÜZERİNDEKİ YETKİLERİNİ ARTIRMAYI MI PLANLIYORSUNUZ?"

İktidarın gündemindeki yerel yönetimler reformuna da değinen Şahin, 2004 yılında yerel yönetimlerin güçlendirilmesi amacıyla düzenlemeler yapan AK Parti'nin bugün nasıl bir değişiklik hazırladığını açıklaması gerektiğini vurguladı.

Şahin, şu soruları yöneltti:

"Şimdi hazırladığınız düzenlemeyi milletin önüne koyun. Vatandaşın oyuyla seçtiği belediye başkanlarının yetkilerini genişletmeyi mi düşünüyorsunuz, daraltmayı mı? Valiliklerin belediyeler üzerindeki yetkilerini artırmayı planlıyor musunuz? Kilis'teki atamanın gelecekte yapılacak benzer atamalar için kamuoyunun tepkisini ölçmeye yönelik bir tercih olup olmadığını da sorgulamak durumundayız."

"MUHALEFETE DÜŞTÜĞÜNÜZ GÜN ARAYACAĞINIZ ADALETİ MİLLETİN ELİNDEN ALMAYIN"

İktidarın kullandığı yetkilerin gelecekte farklı siyasi kadroların eline geçebileceğini hatırlatan Şahin, hukuk güvencesinin siyasi görüş ayrımı yapılmaksızın herkes için korunması gerektiğini belirtti.

Şahin, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Çeyrek asra yaklaşan iktidarınız boyunca kullandığınız yetkilerin bir gün başka siyasi kadroların eline geçeceğini unutmayın. Yarın sizin partinize gönül vermiş insanların kamu görevlerinde siyasi ayrımcılığa uğramaması için bugün hepimize lazım olan hukuk güvencesini korumak zorundasınız. Muhalefete düştüğünüz gün arayacağınız adaleti, iktidardayken milletin elinden almayın! Devlet partinin değil, milletindir."