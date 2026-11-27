Beypazarı'ndan kutsal topraklara giden 193 umreci dualarla uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Umre ibadetini yerine getirmek üzere Beypazarı'ndan kutsal topraklara gidecek 193 kişi, Beypazarı Şehirlerarası Yolcu Terminali'nde dualarla uğurlandı. Umrecilerin ibadetlerini sağlık, huzur ve afiyet içinde tamamlaması temenni edildi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 193 kişi, umre ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara doğru yola çıktı.
Beypazarı'ndan umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara doğru yola çıkacak 193 kişi, Beypazarı Şehirlerarası Yolcu Terminali'nden dualarla uğurlandı. Umrecilerin ibadetlerini sağlık, huzur ve afiyet içerisinde yerine getirmeleri temennisinde bulunuldu.
Kaynak: İHA
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