Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen '16. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda ödüller, Ankara'da sahiplerini buldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, tarımın, ormanın, toprağın ve suyun önemine ilişkin duyarlılığı artırmak ve yarışmacıların estetik ve özel bakış açılarıyla ortaya çıkan eserlerin arşivlerde yerini almasını sağlamak amacıyla düzenlenen '16. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda ödüller, Ankara'da sahiplerini buldu. Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen törene, kadın çiftçiler, bürokratlar, basın mensupları, sosyal medya içerik üreticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Tören, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Törende, müzik dinletisi ve fotoğraf izletisi yapıldı.

Törende konuşmasına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın selamını ileterek, ardından Eskişehir'de meydana gelen askeri helikopter kazasında hayatını kaybeden 5 şehidi anarak başlayan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, "Tarım ve orman, insan hayatının ve medeniyetlerin temelini oluşturan iki önemli değerdir. 2025 yılı Dünya Bankası, Dünya Bankası verilerine göre dünyadaki tarımsal üretimin oluşturduğu katma değerin yüzde 1,75'i Türkiye'ye ait. 2002 yılında tarımsal hasılada dünyada 12. sırada bulunan Türkiye, bugün 7. sıraya yükselmiş durumda. Avrupa'da ise ilk sıradayız. Tarımsal hasılamız 2025 yılında 83,2 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesini gördü. Bugün Türkiye, 86 milyon vatandaşımızın yanı sıra 60 milyonu aşkın turistin gıda ihtiyacını karşılıyor. 85 ülkeye 2.226 çeşit tarım ve gıda ürünü ihraç ederek ekonomimize 32,6 milyar dolar katkı sağladı" şeklinde konuştu.

Çeşitli kategorilerde ödüllerin verildiği törende, ulusal kategoride üçüncülük ödülüne Hasan Uçar, ikincilik ödülüne Gülbeyaz Gencer, birincilik ödülüne Şirzat Temiz layık görülürken, genel kategoride üçüncülük ödülü Prabis Kumas Das'a, ikincilik ödülü Lihe Zhou'ya, birincilik ödülü ise Galib Rahman Nadım'a verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından belirlenen Bakan Özel Ödülü'ne ise Ömer Oğuz Çapanoğlu layık görüldü.