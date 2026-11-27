Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen '29'uncu Zoom Yılın En İyi Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni' İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi. Demirören Medya Grubu bünyesindeki CNN TÜRK ve DHA da ödüle layık görüldü.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen 29'uncu Zoom Yılın En İyi Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni Ankara'da gerçekleştirildi. Toplam 380 eserin yarıştığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanı sıra çok sayıda davetli de katıldı. Program kapsamında Bakan Çiftçi'ye hat ile yazılmış İstiklal Marşı eseri hediye edilirken, Çiftçi törende kamera da kullandı. Farklı kategorilerde ödüllerin dağıtıldığı gecede, Demirören Medya Grubu da ödüle layık görüldü. CNN Türk kameramanı Halil Kahraman ile Demirören Haber Ajansı muhabiri Vehbi Demir de ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı. Halil Kahraman 'Uçak' isimli eserle Yılın En İyi Drone Haber Ödülü dalında 2'ncilik ödülünü alırken, Vehbi Demir ise Sosyal Medya Ödülleri dalında 'Tamamen Açık' isimli eseriyle 2'ncilik ödülünü aldı. Görevde bulunan Halil Kahraman adına ödülü CNN TÜRK kameramanı Buğra Benlioğlu aldı.

'KAMERANIN AĞIRLIĞI VE MİLYONLARCA İNSANIN MESULİYETİ'

Programda konuşan Bakan Çiftçi haber kameramanlarının görüntüleri kaydederken gösterdikleri emeğe ve üstlendikleri sorumluluğa dikkat çekerek şöyle dedi:

"Ekran başında birkaç saniye izlediğimiz bir görüntünün ardından bazen saatler süren bir bekleyiş bazen de saniyeler içerisinde verilmiş bir karar vardır. O görüntüyü kayda alan arkadaşımız bir yandan omzundaki kameranın ağırlığını taşır, bir yandan da milyonlarca insanın olup biteni doğru öğrenmesinin mesuliyetini üstlenir. Muhterem Cumhurbaşkanımız da Başbakanlık yaptığı dönemde katıldığı 19'uncu Zoom Ödül Töreni'nde kamerayı omzuna alarak çekim yapmış; haber kameramanlarımızın her gün ortaya koyduğu gayrete ve ustalığa dikkat çekmiştir. O gayreti bizler de sahada sizlerle her karşılaştığımızda görüyoruz."

'BİR ACIYI HER GÜN GÖRMEK, ONA ALIŞMAMIZA SEBEP OLMAMALIDIR'

Gazze'de yaşananların dünyaya duyurulmasında kameramanların üstlendiği sorumluluğa ilişkin konuşan Bakan Çiftçi şöyle devam etti:

"Gazze'den gelen bir görüntüde, yıkılan evinin önünde evladının adını seslenen bir annenin feryadını duyuyoruz. O sesi bize, kendi hayatı da tehlike altındayken vazifesini sürdüren bir kameraman ulaştırıyor. Bizim birkaç saniye işittiğimiz o feryadın ardında, bir annenin ömrü boyunca taşıyacağı bir acı var. İnsan hayatının kıymeti, doğduğu yere, konuştuğu dile, taşıdığı inanca göre değişmez. Gazze'de ve bütün mazlum coğrafyalarda yaşananlara tanık olmak, hepimize bir mesuliyet yüklüyor. O acıyı doğru aktarmak, uğradıkları haksızlık karşısında sesimizi yükseltmek, elimizden gelen yardımı esirgememek vicdanımızın gereğidir. Bir acıyı her gün görmek, ona alışmamıza sebep olmamalıdır."

'ORANTISIZ MÜDAHALEDEN DUYDUĞUMUZ RAHATSIZLIĞI MEVKİDAŞIMIZA İLETTİK'

Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş-Hapoel karşılaşmasında yaşananlara da değinen Bakan Çiftçi şöyle konuştu:

"Taraftarlarımıza yönelik orantısız müdahale üzerine, olaylar devam ederken Gürcistan İçişleri Bakanı'yla görüştük. Orantısız müdahaleden duyduğumuz rahatsızlığı mevkidaşımıza ilettik. Vatandaşlarımızın ülkemize sağ salim dönebilmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasını istedik. Müdahaleden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dün akşam o pankartı açan taraftarlarımız Gazze'de evini, evladını, sevdiklerini kaybeden kardeşlerimizin acısına Batum'dan ses verdiler. Milletimizin gönül coğrafyamıza ve mazlumlara gösterdiği bu duyarlılık, aziz milletimizin büyüklüğünü bir kez daha ortaya koymuştur."

ÖDÜL ALAN İSİMLER DUYGULARINI PAYLAŞTI

Demirören Haber Ajansı Muhabiri Vehbi Demir ise ödül töreninin ardından, "Hakikaten çok farklı, çok acayip bir duygu. Eşim ve çocuğum burada, onlarla birlikte böyle anlamlı bir günde bu ödülü almış olmak da çok güzel bir duygu. Başta haber müdürüm Cemil Özdemir'e, meslek büyüklerime, abilerime, ablalarıma çok teşekkür ediyorum. Sabrıyla, desteğiyle, anlayışıyla her türlü, her zaman yanımda olduğu için sevgili eşim Gökçe Demir'e ve sevgili oğlum Uraz Demir'e çok teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Halil Kahraman adına ödülü alan CNN TÜRK Kameramanı Buğra Benlioğlu, "Halil Kahraman ekip arkadaşım. Kendisi şu an görevde olduğu için ben aldım ödülü. Sadece CNN Türk adına değil Demirören Medya Grubu olarak bu ödülü ithaf ediyoruz. Bizler gittiğimiz yaptığımız işlerde böyle gecelerde başarılarımızın ödülle taçlandırılması bizleri son derece mutlu ediyor" diye konuştu.