CHP'li Dinçer, Bolu'da 10 kız çocuğu ve 3 personelin sağ salim bulunmasını dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Bolu Yedigöller'de 10 kız çocuğu ve 3 personeli taşıyan araçla irtibatın kesilmesini kaygıyla takip ettiklerini bildirdi. Dinçer, tek bir evladın dahi zarar görmeden arama kurtarma ekiplerince sağ salim bulunmasını temenni etti.
(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Bolu Yedigöller bölgesinde devlet korumasındaki 10 kız çocuğu ve 3 personeli taşıyan araçla irtibatın kesilmesini büyük bir kaygıyla takip ettiklerini belirterek, "Tek bir evladımızın dahi kılına zarar gelmeden, arama kurtarma ekiplerimizin çalışmasıyla sağ salim bulunmalarını temenni ediyorum" dedi.
CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Bolu Yedigöller bölgesinde 10 kız çocuğu ve 3 personeli taşıyan araçla irtibatın kesilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dinçer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Devlet koruması altındaki 10 kız çocuğumuz ve 3 personeli taşıyan araçla Bolu Yedigöller bölgesinde irtibatın kesildiği haberini büyük bir kaygıyla takip ediyoruz.
Tek bir evladımızın dahi kılına zarar gelmeden, arama kurtarma ekiplerimizin çalışmasıyla sağ salim bulunmalarını temenni ediyorum."
Sizin düşünceleriniz neler ?