Oyuncu Hazar Ergüçlü, hakkında sosyal medyada yayılan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan yorumların tıklanma amacı taşıdığını düşündüğünü belirten Ergüçlü, ortaya atılan iddiaları "rezil ve utanç verici" olarak nitelendirdi.

PSİKOLOJİK DESTEK AÇIKLAMASI

Psikolojik destek aldığına ilişkin soruları da yanıtlayan Ergüçlü, bu konunun yanlış anlaşıldığını söyledi. Psikolojik destek almanın mutlaka bir rahatsızlık yaşandığı anlamına gelmediğini vurgulayan oyuncu, bunun mesleklerinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Ergüçlü, "Psikolojik tedavi deyince insanların mutlaka bir rahatsızlığı olması, büyük ve sıra dışı bir şey yaşıyor olması gerektiği düşünülüyor. Sanki destek alıyorsan mutlaka bir sorun yaşıyor olmalısın gibi bakılıyor. Bu bana çok yanlış geliyor. Oyuncu olan herkesin bence yapması gereken bir şey. Zaten birçok oyuncu da yapıyor. Bu, bizim işimizin çok önemli bir kısmı" diye konuştu.

DİLBER KARAKTERİ İÇİN ORTAYA ATILAN İDDİAYA TEPKİ

Hazar Ergüçlü, 'İnci Taneleri' dizisinde canlandırdığı Dilber karakterini maddi nedenlerle kabul etmek zorunda kaldığı yönündeki iddialara da tepki gösterdi. Söz konusu yorumların hem kendisini hem de dizinin senaristi Yılmaz Erdoğan'ı hedef aldığını düşündüğünü belirten oyuncu, Erdoğan'a duyduğu saygıyı dile getirdi.

Yılmaz Erdoğan'ı Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük sanatçılardan biri olarak nitelendiren Ergüçlü, Dilber karakterinin her oyuncunun karşısına çıkabilecek sıradan bir rol olmadığını söyledi.

Ergüçlü, "Bu projede olmak benim hayatımı, kariyerimi değiştirdi. Onunla çalışmak benim için bir onurdu. Bu şekilde anılmaktan çok utanıyorum. Adımın böyle kullanılması beni çok rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.

Kendisi üzerinden Yılmaz Erdoğan'ın karalanmaya çalışıldığını düşündüğünü belirten oyuncu, sosyal medyadaki yorumları da "rezil ve utanç verici" olarak değerlendirdi.

HUKUKİ SÜREÇ İÇİN AVUKATINI İŞARET ETTİ

Söz konusu iddialarla ilgili hukuki süreç hakkında da konuşan Ergüçlü, gerekli açıklamaların avukatı tarafından yapılacağını belirtti.

Ergüçlü, "Bu konularda ben bir şey söylemem. Avukatım gerekirse açıklama yapacaktır. Ama buna izin vermeyeceğim, buna müsaade etmem" ifadelerini kullandı.

Kadın oyuncu olmanın zorluklarına da değinen Ergüçlü, kadınların dünya genelinde dezavantajlı bir konumda olduğunu belirterek bu durumun verilen mücadeleyle zaman içinde değişeceğini söyledi.