(İSTANBUL) DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Şişli'den 2027 bütçesine karşı ses yükseltti. Eylemde yapılan açıklamada, "2027 bütçesi bir kez daha halkın değil, sermayenin bütçesi olarak hazırlanıyor. Vergilerimiz faiz ödemelerine, silahlanmaya, sermayeye sağlanan teşvik ve ayrıcalıklara, hazine garantili ihalelere ve şehir hastanelerinin sahibi holdinglere aktarılıyor. Biz, geçinemiyoruz. Ürettiğimiz kaynakların ve ödediğimiz vergilerin halkın ihtiyaçları için kullanılmasını; faize, ranta, savaşa değil; eğitime, sağlığa, barışa bütçe ayrılmasını istiyoruz. Çözüm gelirde adalettir, vergide adalettir, halk için bütçedir." denildi, 12 Aralık'ta Ankara Tandoğan'da gerçekleştirilecek mitinge çağrı yapıldı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Şişli'de 2027 bütçesine ilişkin eylem gerçekleştirdi.

"Türkiye'nin sorunu kaynak yokluğu değil, kaynakların kimler için kullanıldığıdır" denilen açıklamada 2027 yılı için hazırlanan bütçeye yönelik itirazlar ve talepler dile getirildi. Açıklamada şöyle denildi:

"2027 bütçesi bir kez daha halkın değil, sermayenin bütçesi olarak hazırlanıyor. Sermaye büyüyor, servetler büyüyor, saraylar büyüyor, borsa-fon soyguncuları zenginleşiyor. Vergilerimiz faiz ödemelerine, silahlanmaya, sermayeye sağlanan teşvik ve ayrıcalıklara, hazine garantili ihalelere ve şehir hastanelerinin sahibi holdinglere aktarılıyor. Biz, geçinemiyoruz. Üstelik yalnızca ekmeğimiz küçülmüyor, demokratik haklarımız da elimizden alınıyor. Emeğimizin karşılığını, yıllarımızın hakkını, çocuklarımızın geleceğini istiyoruz.

Ürettiğimiz kaynakların ve ödediğimiz vergilerin halkın ihtiyaçları için kullanılmasını; az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi; insanca yaşamaya yetecek ücret, güvenceli çalışma ve emeklilik hakkımızı, iş cinayetlerinin önlenmesi, insan yaşamının kardan üstün tutulmasını; mühendis, mimar ve şehir plancıları için nitelikli ücret, güvenceli çalışma, kamuda liyakatli istihdam ve iyileştirilmiş özlük haklarını; bilim ve tekniğin halk yararına kullanılmasını; kamusal yatırımların ve bilimsel, bağımsız denetimin güçlendirilmesini, kadınlar için eşitlik, güvenceli çalışma hakkı, bakım yükünün kadınların omzundan alınmasını, kamusal kreşlerin kurulması; yaşam alanlarımızın ve doğamızın rant uğruna yağmalanmasına son verilmesini; faize, ranta, savaşa değil; eğitime, sağlığa, barışa bütçe ayrılmasını; baskıların, yasakların, kayyımların ve ayrımcılığın son bulduğu; adaletin, laikliğin, barışın, demokrasinin ve özgürlüklerin egemen olduğu bir Türkiye istiyoruz."

Eylemde ayrıca KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, TTB Merkez Konsey Başkanı Pınar Saip ve KESK Dönem Sözcüsü Şahin Tanrıverdi konuştu.

KOÇAK: İSTER TAKİP EDELİM, ETMEYELİM OLUŞAN BÜTÇE BİZİM HAYATIMIZDAN ALIYOR

Ayfer Koçak şöyle konuştu:

"Bu ülkede şöyle bir gerçek yaşanıyor, her yıl peyderpey büyüyerek yaşandı. İnsanlar oluşturulan bütçeden rahatsız oldular. Bu bütçeye karşı tepkilerini örgütlemeye çalıştılar ve baskıyla karşı karşıya kaldılar. Sesleri duyulmadıkça tepki vermekten vazgeçti. Bir süre sonra tepki vermeyen takipten de vazgeçiyor. Bugün bu ülkenin insanları bütçe tartışmalarını maalesef takip edemiyor. Kendisinin olmadığı bir bütçe tartışmasını takibin anlamı kalmadığı için. Ama ister takip edelim, ister takip etmeyelim oluşan bütçe bizim hayatımızdan alıyor. Çünkü bütçe nasıl oluşuyorsa ülkenin politik hattı da ona göre şekilleniyor. Bizim maaşlarımız ona göre şekilleniyor. Aldığımız ürünlerin fiyatları ona göre şekilleniyor. Bu ülkede enflasyon büyüyor, büyüyor, daha da büyüyor. Ama büyüyen enflasyondan sadece biz yoksul emekçiler etkileniyoruz.

"BÜTÇEDE YİNE SİLAHLANMAYA, SAVUNMAYA 2 PUAN ARTIRILARAK YÜZDE 18'LİK BİR PAY VAR, NİYE?"

2027 bütçesinin taslağı ortaya çıktı. Bu taslak bize neyi söylüyor? Taslak diyor ki 2 yıldır bir çatışmasızlık süreci var, bu ülkede hiç kurşun sıkılmadı. Hani iki 2021 yılında işçilere cevaben sayın Cumhurbaşkanı demişti ya, 'Neyin eylemini yapıyorsunuz? Biz nelerle uğraşıyoruz biliyor musunuz? Bir kurşunun fiyatını biliyor musunuz' diye soruyordu ya. Şimdi biz soruyoruz. Bir kurşunun fiyatının anlamı kaldı mı bu 2 yılda? Yok. Ama bütçede yine silahlanmaya, savunmaya 2 puan arttırarak yüzde 18'lik bir pay var. Niye? NATO zirvesinde verilen sözlerden kaynaklı olmasın. Ortadoğu'nun merkezinde oluşturulmaya çalışılan emperyalist savaşta bir rol kapma yarışının sonucu olmasın. Yoksul halklar arasında çıkartılan savaşlar biz emekçilerin emeği üzerinden, alın teri üzerinden yürütülüyor. Bunu unutmayalım.

Yine soruyoruz. Bu ülkede kadın cinayetleri dünya sıralamasında hep ilk sıralarda. Ve bu ülkede çalışan kadınların sadece yüzde 19.8'i sekizi tam zamanlı güvenceli olarak çalışıyor. Ama kadını güçlendirmeye, kadın istihdamına ayrılan pay, bütçeden sadece yüzde 0.041. Yine bu ülkede kamu özel işbirliğiyle yapılan otoyollar ve köprüler meselesi var. Buralara ayrılan pay, bütçeden her yıl yüzde 5'in üstünde oluyor. Ama işsizlikle mücadeleye ancak yüzde 4 finansman kaynağı ayrılabiliyor.

Bu ülkede faize yüzde 20'lik pay ayrılıyor. Faize karşı olanlar faizle mücadele edeceğini söyleyenlerin ortaya koyduğu bütçe işte tam burada. Peki böyle harcıyor da bu bütçeyi kimden oluşturuyor? Bu bütçenin yüzde 86'sı vergilerden oluşuyor arkadaşlar. Ve bu bütçenin yüzde 60'ından fazlası dolaylı vergi. Yani yediğimiz ekmekten, sudan, çocuğumuza aldığımız kitaptan, defterden kesilen vergi. Yani yoksulla zengini eşitleyen vergi. Dünyanın hiçbir ülkesinde yüzde 40'a ulaşmamıştır, bizim ülkemizde yüzde 60'tan fazla. Eşit dediğime bakmayın, eşitlik her zaman adalet değil biliyorsunuz. 28 bin lirayla geçinmek zorunda kalan bir işçiyle milyarlarca kazanan bir kişinin vermiş olduğu verginin eşitliği hiçbir zaman adil ve adaletli değil, olmayacak da.

"ASLINDA TEK BİR HEDEF VARDIR: SÖMÜRÜ ZEMİNİ GÜÇLENDİRMEK"

Bu ülkede bu bütçeleme sistemiyle bu ülkenin üretimini gerçekleştiren yıllarca emek harcamış olanları emekli olduğunda bir kirayı dahi ödeyemeyecek duruma geliyor. Ve bu ülkenin yürütücüleri o emeklilerin yaşının hesabını yapıyor. Emekli ücretlerinin düşük olmasının gerekçesini artık çok uzun yaşıyorlar diye açıklıyorlar. Biz buna dur demeden biz buna engel olmadan ne sermayenin vicdanı ne sermayenin temsilcisi olan iktidarlar bu yoksullaşmaya engel olmayacaklar. Bilin ki bu ülkede eğer belediyelerimiz ele geçiriliyorsa, her gün yeni gözaltılara baskılara uyanıyorsak, savaş politikalarında ısrar yürütülüyorsa, basına sansür uygulanıyorsa aslında tek bir hedef vardır: Sömürü zeminini güçlendirmek. Tam da öyle olmuştur.

12 ARALIK'TA TANDOĞAN'A ÇAĞRI

Son 10 yılda her gün yeni baskılarla, yeni gözaltılarla uyandık biz güne. Ve bu son 10 yılda çalışan işçilerin yarısından fazlası asgari ücrete mahkum oldu. Ve asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Ve bu son 10 yılda emeklilerin tamamına yakını açlık sınırının yarısı düzeyindeki ücretlere mahkum kaldı. Son 10 yılda iş cinayetlerinde zirve yaptı bu ülke. Öyle enseyi karartıp, hayıflanarak haberleri izlemek yetmeyecek belli ki. Çünkü iş cinayetinde kurban verdiğimiz işçiler bize bir şey bıraktılar. Her birisi şunu söylemiş, çalıştığı iş yerinde riski görmüş, tehlikeyi görmüş, şikayet etmek istemiş ama şikayet edememiş, denetim isteyememiş. Çünkü iş güvencesi olmadan çalışmış. Çünkü işten atılmaktan korkmuş. İş güvencesi olmayan işçilerin hayat güvencesinin de olmadığı gerçeğini gördük biz en son Aliağa'da. Eğer biz bu sisteme itirazımızı ortaklaştırıp güçlü veremezsek yeni haberlerle, yeni acılarla paylaşım yapmak zorunda kalacağız.

İşte tam da bu noktada KESK, TTB, TMMOB, DİSK yan yana gelerek bu sürece dur demek için sizlerin sesini birbirine katmak için Ankara'da 12 Aralık'ta bir mitingde buluşma kararı aldık. 12 Aralık'ta Tamdoğan Meydanı'nda işçiler, emekliler, işsizlikle uğraşmak zorunda kalan gençler, öğrenciler olacak. Toprağına, havasına, suyuna sahip çıkmaya çalışan ekoloji mücadelesi verenler olacak, köylü kadınlar olacak. 12 Aralık'ta Tandoğan Meydanı'nda çocuklarını okula gönderirken kaygı yaşamak istemeyen anneler, babalar olacak. Ve çalıştığı yerde şiddetle mücadele etmek zorunda bırakılan öğretmenler olacak, sağlık emekçileri olacak, mimarlar olacak, mühendisler olacak, madenciler olacak. Kadınlar olacak. Hepimiz olacağız. Ve hep birlikte barış isteyenler, demokrasi diyenler, özgürlük diyenler ama en çok da emeğimin hakkını istiyorum diyenlerin sesi çıkacak."