Yargıtay üyeliğine seçilen Duman, Bakırköy'de görevi Örücü'ye devrettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman, Yargıtay üyeliğine seçilmesinin ardından görevini Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Örücü'ye bıraktı. Bakırköy Adliyesi'ndeki devir teslim töreninde Örücü kapıda karşılandı.
Berkay GÜNEŞ - Hadican EROL/ İSTANBUL, – Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devir teslim töreni düzenlendi. Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu tarafından Yargıtay üyeliğine seçilen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman, görevini Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Örücü'ye devretti.
Bakırköy Adliyesi'nde devir teslim töreni gerçekleştirildi. Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu tarafından Yargıtay üyeliğine seçilen 5 isimden biri olan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman, görevini törenle Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Örücü'ye devretti. Tören öncesi yeni göreve atanan Ömer Örücü kapıda karşılandı, ardından törene geçildi.
Devir teslim törenine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Osman Berat Çetin, Kayhan Çetin, Hasan Ceyhun, Hakan Aksoy, Emrah Yıldırım, Ziya Kavruk, Alparslan Yanıkoğlu, Ahmet Yavuz, Caner Babaloğlu, Osman Öztürk, Mesut Erdinç Bayhan, Vekil Öztürk ve Ayhan Memük de katıldı.
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