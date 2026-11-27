Ankara Kahramankazan'da soba yangınında evi yanan aile 30 bin lirasını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramankazan'da 3 katlı binanın üçüncü katındaki dairede sobadan çıktığı belirlenen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Daire kullanılamaz hale gelirken aile 30 bin lirasının yandığını belirterek yardım bekliyor, Kur'an-ı Kerim zarar görmedi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir evde çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi.
Satıkadın Mahallesi Sancak Caddesi'ndeki 3 katlı binanın üçüncü katında çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Sobadan çıktığı belirlenen yangında daire kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında odadaki aynı rafta bulunan çiçekler yanarken Kur'an-ı Kerim'in zarar görmediği görüldü.
Evde yaşayan Ganime Elhüseyin, 13 yıl önce Irak'tan Türkiye'ye geldiklerini, çocukları ve torunlarıyla 5 yıldır bu evde yaşadıklarını belirterek, "Yangında tüm eşyalarımız yandı, sadece Kur'an-ı Kerim yanmamış. 30 bin liramız vardı, o da yandı. Kocam yok, yetim torunlarım var. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Hayırseverlerin yardımını bekliyoruz." dedi.
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