Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaş Meyve ve Sebze Hali'nde nitelikli yağma ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım'da 29 konut ve 6 iş yerine düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 30 şüpheliyi gözaltına aldı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, 27 Kasım'da savcılığa sevk edilen 30 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 17'si adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.