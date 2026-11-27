Ankara'da Beypazarı Akşemseddin Ortaokulu öğrencileri, daha yeşil bir gelecek için fidan dikim etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlikte 104 çam fidanı dikildi.

Beypazarı Akşemseddin Ortaokulu tarafından Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında düzenlenen ağaç dikim etkinliğinde, Orman İşletme Müdürlüğünün katkılarıyla 13 öğretmen ve 270 öğrenci bir araya gelerek doğaya önemli bir katkıda bulundu.

Uzman ekiplerin rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler büyük bir heyecanla 104 çam fidanını toprakla buluşturdu. Doğa sevgisini küçük yaşlarda aşılamasının ve çevre bilincinin artırılmasının amaçlandığı etkinlikte, öğrenciler hem doğayı korumanın önemini öğrendi hem de gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak için anlamlı bir adım attı. Öğretmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen fidan dikimi, öğrencilerin çevreye duyarlılığını pekiştirirken birlik ve beraberliğin güzel bir örneğini ortaya koydu.