(İZMİR) - DİSK, KESK, TMMOB, İzmir Tabip Odası ve İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, 12 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek miting öncesinde SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, 2027 yılı bütçesine yönelik eleştiriler dile getirilirken gelirde ve vergide adalet, insanca yaşamaya yetecek ücret ve demokratik Türkiye taleplerinde bulunuldu.

DİSK, KESK, TMMOB, İzmir Tabip Odası ve İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, "Gelirde-vergide adalet, halk için bütçe, demokratik Türkiye" başlığıyla 12 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek miting öncesinde SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Basın açıklamasında konuşan KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, ekonomik kriz, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve demokratik haklara yönelik baskılara dikkati çekerken DİSK Ege Bölge Temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin ise ortak basın açıklaması metnini okuyarak emek ve meslek örgütlerinin taleplerini sıraladı.

"ANKARA TANDOĞAN'I ŞÖLEN ALANINA ÇEVİRECEĞİZ

İktidarın yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele iddiasıyla iktidara geldiğini ancak bu alanlarda ciddi sorunlar oluşturduğunu belirten KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, 12 Aralık'ta düzenlenecek mitinge çağrı yaparak şunları söyledi:

"Çeyrek yüzyıl önce yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele edeceğiz iddiasıyla iktidara gelenler, bu üç başlıkta Türkiye'de onarılması çok zor sorunlar oluşturdular. Bu sorunların başında, bir avuç azınlığın çok daha fazla zengin olma arzusunu 86 milyon yoksulun yoksulluğu üzerinde inşa etmeye çalışıyorlar. Diyoruz ki bu ülkede işçiler çalışırken yoksul, emekliler açlık, kadınlar şiddet ve eşitsizlik, gençler işsizlik, hak arayanlara baskı, düşünce ve ifade hürriyetine yasak, doğamıza talan, irademize kayyum atadılar. Bu sorunlarımızı emeğin kürsüsünde, 12 Aralık'ta 'Gelirde, vergide adalet, halk için bütçe, demokratik Türkiye' şiarıyla Ankara Tandoğan'ı şölen alanına çevireceğiz."

Türkiye'nin kaynaklarının toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli olduğunu ancak kaynakların kullanımında emekçilerin taleplerinin göz ardı edildiğini ifade eden Karagöz, "Ülkenin hepimize yetecek kadar kaynakları var. Ancak bu kaynakların başında oturanların yüzü sermayeye, sırtı biz emekçilere dönük olduğunu bizzat yaşayarak görüyoruz. Bu ülkenin kaynakları cemaatlere, tarikatlara, savaşa, saraya aktarılırken söz konusu bu ülkenin emekçilerinin, işçilerinin, öğrencilerinin, esnafının, çiftçilerinin talepleri olduğunda 'Kaynak yok' deniliyor. Kaynak ve gelirleri biz 86 milyon insan oluştururken bu kaynaklar adil ve adaletli dağıtılmadığı için toplumun bugün çok büyük bir bölümü, ezici bir bölümü açlık, yoksulluk, sefalet yaşıyor" dedi.

"BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE BİZ İŞÇİLERİN, EMEKÇİLERİN OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ"

TBMM'de devam eden 2027 yılı bütçe görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karagöz, bütçeden faize, savunma sanayisine ve sermayeye ayrılan payları eleştirdi. Hazırlanan bütçenin bir seçim bütçesi olduğunu belirten Karagöz, şu ifadeleri kullandı:

"Bütçe görüşmelerinde biz işçilerin, emekçilerin olmadığını görüyoruz. İktidarın basın ve kamuoyuyla paylaştığı taslak bütçe programında bütçenin çok önemli bir bölümünün yüzde 20'sinin, toplanan her 100 liranın 20'sinin faize ve ranta, toplanan her 100 lira verginin 18 lirası silah ve savunma sanayisine, silah baronlarına, her toplanan 100 liradan 5 lirası patronlara. Oysa bu zenginlikleri hep birlikte oluşturuyoruz ama paylaşımda, bölüşümde bir adaletsizlikle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bütçe denildiğinde kaynak ve gelirlerin kim veya kimlerden toplanacağı, toplanan kaynak ve gelirlerin kim veya kimler için harcanacağını gösteren politik metinlerdir. İktidar da kendi bütçesini, bir seçim bütçesini hazırlayıp bizlere dayatmak istiyor. Buna kesinlikle cevabımızın 'Hayır' olacağını burada bir kez daha ifade ediyorum."

Ekonomik koşulların çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine de değinen Karagöz, "Bu ülkede okula giden her dört ilkokul öğrencisinden biri yatağa aç giriyor, okula aç giriyor. Madem bu ülkenin yeteri kadar kaynağı varsa neden çocuklarımız yatağa aç girer, okula aç gider? Gençlerimiz geleceğini neden başka ülkelerde arar?" ifadelerini kullandı.

"KAYNAKLARIN BULUNDUĞU AMBARDA FARE VAR"

Çiftçilerin ve esnafın yaşadığı ekonomik sorunlara da dikkati çeken Karagöz, "Çiftçimiz, yetiştirdiği ürünü değer fiyatına satamadığı için borcunu ödemek için ya traktörünü ya toprağını satmak zorunda kalıyor. Esnafın durumu da bundan çok azade değil. Esnaf ya küçülmeye gidiyor ya yanında çalışan emekçi, işçi kardeşimizin iş akdini feshediyor. Ülkemizin kaynakları çok. Ancak kaynakların bulunduğu ambarda fare var. Bu fareyi yakalayıp cezalandırmak lazım" dedi.

Terörsüz Tükiye sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Karagöz, "Son iki yıldır ülkemizde barış sürecine dair bir süreç yürütülüyor. Barış elbette son derece önemli, kıymetli ve değerlidir. Ancak barış sadece silahların susmasından ibaret değildir. Bir yandan barış süreci konuşulurken diğer bir yandan ülke kaynaklarının savaş baronlarına aktarılmasını asla kabul etmediğimizi, etmeyeceğimizi bir kez değil, bin kez de olsa alanlarda haykırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

GÜMÜŞTEKİN: 2027 BÜTÇESİ HALKIN DEĞİL, SERMAYENİN BÜTÇESİ OLARAK HAZIRLANIYOR

Ortak basın açıklaması metnini okuyan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin, ücretlerin alım gücünün düşmesine, emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına ve temel kamusal hizmetlere erişimde yaşanan sorunlara dikkat çekti. 2027 yılı bütçesinde toplumun geniş kesimlerinin ihtiyaçlarına kaynak ayrılmadığını belirten Gümüştekin, şu ifadeleri kullandı:

"Ücretlerimiz eriyor, emekli aylıklarımızla geçinemiyoruz, çocuklarımız okula aç gidiyor, gençlerimiz geleceklerini başka ülkelerde arıyor. Sağlık, eğitim ve barınma gibi temel haklarımız giderek ulaşılmaz hale geliyor. Bu ülkenin çalışan, üreten işçileri, emekçileri asgari ücrete mahküm ediliyor; asgari ücret ise tek kişi tarafından açlık sınırının bile altında belirleniyor. Hakkımız olanı bizden alıp zenginlere veren, en temel haklarımızı yok sayan bu düzeni kabul etmiyoruz. 2027 bütçesi bir kez daha halkın değil, sermayenin bütçesi olarak hazırlanıyor. Sermaye büyüyor, servetler büyüyor, saraylar büyüyor, borsa-fon soyguncuları zenginleşiyor. Biz geçinemiyoruz! Vergilerimiz faiz ödemelerine, silahlanmaya, sermayeye sağlanan teşvik ve ayrıcalıklara, Hazine garantili ihalelere ve şehir hastanelerinin sahibi holdinglere aktarılıyor. Bu bütçede işçiler, kamu emekçileri, mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, hekimler, emekliler, asgari ücretliler, çiftçiler, kadınlar, gençler, esnaflar yok. İnsanca yaşamaya yetecek ücretlere, güvenceli istihdama, kamusal hizmetlere, barınmaya, yoksullukla mücadeleye kaynak yok. Oysa kaynak var! Türkiye'nin sorunu kaynak yokluğu değil, kaynakların kimler için kullanıldığıdır. Sorun zenginlik üretememek değil, üretilen zenginliğin adil paylaşılmamasıdır. Çözüm gelirde adalettir, vergide adalettir, halk için bütçedir. Üstelik yalnızca ekmeğimiz küçülmüyor, demokratik haklarımız da elimizden alınıyor."

"BU MİTİNG SİZİN, HEPİMİZİN MİTİNGİ"

Gelirde ve vergide adaletin sağlanması, güvenceli çalışma koşullarının oluşturulması, eğitim ve sağlığa bütçe ayrılması ile demokratik hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması yönündeki talepleri dile getiren Gümüştekin, toplumun tüm kesimlerini 12 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek mitinge davet etti. Gümüştekin, çağrısını şu sözlerle dile getirdi:

"Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan, adil bir vergi sistemini, insanca yaşamaya yetecek ücret, güvenceli çalışma ve emeklilik hakkımızı, faize, ranta, savaşa değil; eğitime, sağlığa, barışa bütçe ayrılmasını, baskıların, yasakların, kayyımların ve ayrımcılığın son bulduğu; adaletin, laikliğin, barışın, demokrasinin ve özgürlüklerin egemen olduğu bir Türkiye istiyoruz. Bu taleplerle 12 Aralık 2026 Cumartesi Ankara'da buluşuyoruz. İşçiler, kamu emekçileri, mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, hekimler, emekliler, kadınlar, gençler, çiftçiler ve esnaflar. Bu çağrı hepimize. Bu miting sizin, bizim, hepimizin mitingi."