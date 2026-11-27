Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özhan ile Meclis Başkanı Gökhan Onur, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve BTSO heyetiyle birlikte Ankara'da TOBB Başkanı ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede Hisarcıklıoğlu'na Gıda OSB, ET-BA Kentsel Dönüşüm ve Hamidiye Tarım Meslek Lisesi projeleri hakkında bilgi verildi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özhan, Meclis Başkanı Gökhan Onur ile Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) heyetiyle birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

Ankara'daki TOBB İkiz Kulelerde gerçekleşen ziyarete, İbrahim Özhan ve Gökhan Onur'un yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdinç Bayrakçı, Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Korkmaz ile Meclis Üyeleri, İlhan Öztürk, Burak Vatan, Hakan Avcu, Ömer Özdemir ve aynı zamanda TOBB Delegesi olan Hikmet Bosut, Tamer Sertepe, Hakan Kırmızıay, Cengiz Camcı ve Genel Sekreter Fehmi Yıldız katıldı. Ziyarette, Bursa Ticaret Borsası'nın yeni dönem hedefleri, devam eden projeleri ve Bursa'nın tarım, gıda ve ticaret altyapısına katkı sağlayacak yatırımları ele alındı.

Hisarcıklıoğlu'ndan tebrik ve başarı dileği

Kabul sırasında bir değerlendirme yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret Borsası'nda yapılan seçimler sonucunda göreve gelen Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özhan, Meclis Başkanı Gökhan Onur, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerini tebrik etti. Yeni görev dönemlerinde başarılar dileyen Hisarcıklıoğlu, "Şehrimizin geleceği için önemli çalışmalara hep birlikte imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Gelişmiş sanayisi, tarımsal üretim gücü ve nitelikli insan kaynağıyla Bursa hem ülkemiz hem de camiamız için son derece önemli bir şehir. Seçim sonuçlarının şehrimize ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemiz ve iş dünyamız için birlik ve beraberlik içinde çalışma zamanı" dedi.

Özhan: "Bursa'nın geleceğine değer katacak projelerimizi paylaştık"

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özhan, Türkiye genelinde 367 oda ve borsada gerçekleştirilen seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek yeni görev döneminde iş birliği ve dayanışmaya önem vereceklerini ifade etti. Bursa'daki seçim sürecinin demokratik bir ortamda tamamlandığını belirten Özhan, yeni dönemde Bursa'daki oda ve borsalarla birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek üyelerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmede Bursa Ticaret Borsası'nın öncelikli projelerini kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirten Özhan, "Yenişehir'de hayata geçirilmesini planladığımız Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, öncelikli projelerimiz arasında bulunuyor. Türkiye'de borsa öncülüğünde geliştirilen ilk OSB modeli olma özelliği taşıyan bu projemizle Bursa'nın tarımsal üretim ve gıda sanayisi altyapısına önemli katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra ET-BA Kentsel Dönüşüm Projemizle Yıldırım bölgesinin ekonomik ve sosyal açıdan yeni bir cazibe merkezine dönüşmesini amaçlıyoruz. Görüşmemizde bu iki önemli projemizin yanı sıra Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde yürüttüğümüz çalışmaları ve yeni dönem hedeflerimizi de Sayın Hisarcıklıoğlu ile paylaştık" dedi.

Hamidiye Tarım MTAL Türkiye'ye örnek oldu

Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Bursa Ticaret Borsası açısından özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Özhan, okulun Türkiye genelinde örnek gösterilen bir eğitim kurumuna dönüşmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Okulda gastronomi alanında önemli bir aşamaya gelindiğini ifade eden Özhan, "Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde gastronomi mutfaklarının yapımı tamamlandı. Öğrencilerimiz artık bu alanlarda uygulamalı eğitimlerine başlayacak. Yeni dönemde dikey tarım uygulamalarını da okulumuzun eğitim programına kazandırmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar ortaya koyduğumuz çalışmalar, Türkiye'nin farklı illerindeki tarım meslek liseleri tarafından da yakından takip ediliyor. Diğer okulların Bursa'ya gelerek buradaki uygulamaları incelemesi ve okulumuzu örnek alması bizim için büyük bir gurur. Önümüzdeki dönemde de Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizi geliştirerek ülkemizdeki diğer meslek liselerine rol model olacak çalışmalara imza atacağız" diye konuştu.

"Hisarcıklıoğlu'nun tecrübesi ve liderliği camiamız için önemli bir güç"

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özhan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun tecrübesi ve liderliğinin yeni görev döneminde de oda-borsa camiası için önemli bir güç olmaya devam edeceğine inandıklarını belirtti. Bursa Ticaret Borsası olarak üyelerin gelişimini önceleyen, Bursa'nın üretim ve ticaret potansiyeline katkı sağlayan projeleri hayata geçirmek için iş birliği içinde çalışacaklarının altını çizen Özhan, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yeni dönemde de bize liderlik yapmasını istiyoruz. İnşallah yeni dönemde onun önderliğinde birçok projeye imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Bursa Ticaret Borsası ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası heyetleri, TOBB Başkanı ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun doğum gününü kutladı.