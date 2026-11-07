Milli takıma katılmayı reddeden Iraklı futbolcu Montader Madjed'e idam tehdidi - Son Dakika
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Milli takıma katılmayı reddeden Iraklı futbolcu Montader Madjed'e idam tehdidi

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Milli takıma katılmayı reddeden Iraklı futbolcu Montader Madjed\'e idam tehdidi
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İsveç'in Hammarby takımında forma giyen Iraklı futbolcu Montader Madjed, milli takımdan gelen daveti geri çevirmesinin ardından ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Irak kulübü Al-Shorta'nın yöneticisi Adi al-Rubaie, 21 yaşındaki futbolcu için "Ülkemin adına saygı göstermeyen kişiyi idam ettiririm." dedi. Irak Futbol Federasyonu ise açıklamaya tepki göstererek yönetici hakkında yasal işlem başlatılmasını istedi.

Irak Milli Takımı'nda Montader Madjed'in kadroya katılmayı reddetmesiyle başlayan tartışma, bir kulüp yöneticisinin sözleriyle büyüdü. Al-Shorta Yönetim Kurulu Üyesi Adi al-Rubaie'nin genç futbolcuyu idamla tehdit etmesi, Irak Futbol Federasyonunun da tepkisini çekti.

"ÜLKEMİN ADINA SAYGI GÖSTERMEYEN KİŞİYİ İDAM ETTİRİRİM"

Dijlah televizyonuna konuşan Al-Shorta yöneticisi Adi al-Rubaie, milli takım davetini kabul etmeyen Montader Madjed'i hedef aldı. Al-Rubaie, "Ülkemin adına saygı göstermeyen kişiyi idam ettiririm." ifadelerini kullandı. Sunucunun bu sözlerin aşırı olup olmadığını sorması üzerine ise "Hayır, kesinlikle abartılı değil." yanıtını verdi.

Milli takıma katılmayı reddeden Iraklı futbolcu Montader Madjed'e idam tehdidi

FEDERASYONDAN SERT TEPKİ

Irak Futbol Federasyonu, genç oyuncuya yönelik tehdidi kınadı. Federasyon Sözcüsü Ahmed Al-Falluji, "Bu iğrenç bir açıklama. Bu sözleri sarf eden kişi hakkında yasal işlem başlatılmalı." diyerek Al-Rubaie'ye tepki gösterdi.

İSVEÇ YERİNE IRAK'I TERCİH ETMİŞTİ

İsveç ve Irak vatandaşlığı bulunan 21 yaşındaki Montader Madjed, İsveç'in Hammarby takımında forma giyiyor. Alt yaş kategorilerinde İsveç Milli Takımı'nı temsil eden sağ kanat, 2023 yılında tercihini Irak'tan yana kullanmış ve ülkenin A Milli Takımı'nda dört kez görev almıştı.

Milli takıma katılmayı reddeden Iraklı futbolcu Montader Madjed'e idam tehdidi

DÜNYA KUPASI'NA GİDEMEDİ

Ancak bu yılın başlarında arkadaşlarının Irak Milli Takımı ile alay ettiği bir videonun gündeme gelmesi, Madjed ile milli takım arasındaki ilişkileri germişti. Yaşananların ardından hatasını kabul eden futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın kadrosuna dahil edilmemişti.

YENİDEN DAVET EDİLDİ AMA KABUL ETMEDİ

Taraflar arasındaki ilişkilerin düzelmeye başlaması üzerine Irak Milli Takımı Teknik Direktörü Graham Arnold, Madjed'i yeniden kadroya çağırdı. Ancak genç futbolcu, daveti kabul etmedi. Kararına ilişkin konuşan Madjed, "Bu karmaşık bir durum ve şu anda öncelikle buraya odaklanmak istiyorum. Şimdilik herhangi bir yere uçmak istemiyorum." dedi.

Milli TakımFutbolİsveçSporIrakSon Dakika

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