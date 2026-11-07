Ela Rümeysa Cebeci, Mehmet Akif Ersoy iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Ela Rümeysa Cebeci, Mehmet Akif Ersoy iddialarını yalanladı

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Ela Rümeysa Cebeci, Mehmet Akif Ersoy iddialarını yalanladı
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Eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile birlikte yargılandığı uyuşturucu davasından beraat eden sunucu Ela Rümeysa Cebeci, eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile arasında yakınlık bulunduğu yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. Ersoy ile yalnızca aynı iş yerinde çalıştıklarını belirten Cebeci, iş dışında hiçbir görüşmelerinin olmadığını savundu. Hakkındaki iddiaları itibar suikastı olarak nitelendiren sunucu, hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

Ela Rümeysa Cebeci, beraat kararının ardından bu kez Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialara yanıt verdi. Hakkında ortaya atılan iddiaları kesin bir dille reddeden Cebeci, açıklamasında hem soruşturma dosyasına hem de hukuki haklarına dikkat çekti.

MEHMET AKİF ERSOY İLE İLGİLİ İDDİALARA SERT YANIT

Ela Rümeysa Cebeci, eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile iş ilişkilerinin ötesinde bir yakınlık bulunduğu yönündeki iddiaları reddetti. Ersoy ile yalnızca aynı kurumda çalıştıklarını belirten Cebeci, iş dışında herhangi bir görüşme gerçekleştirmediklerini ifade etti. Hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Cebeci, soruşturma kapsamında incelenen telefon kayıtları ve dijital materyallerin de açıklamalarını desteklediğini ileri sürdü. Sunucu, kendisini hedef aldığını belirttiği yayınlara karşı yargı yoluna başvuracağını duyurdu.

Ela Rümeysa Cebeci, Mehmet Akif Ersoy iddialarını yalanladı

"AÇIK BİR İTİBAR SUİKASTIDIR!"

Ela Rümeysa Cebeci, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Mehmet Akif Ersoy'la yalnızca aynı iş yerinde çalıştık! İş dışında ne bir görüşmemiz ne de herhangi bir diyaloğumuz oldu. Hakkımızda yaratılan yakınlık ve ortak ortam iddialarının tamamı asılsızdır, iftiradır, açık bir itibar suikastıdır! Savcılık soruşturması kapsamında yapılan teknik incelemeler, HTS kayıtları ve dijital materyallerin değerlendirilmesiyle; iş dışında hiç görüşmediğimiz, benim iddialarda adı geçen gece kulüplerine ve ortamlara asla gitmediğim, telefonlarımızda iddialara ilişkin herhangi bir fotoğraf veya video kaydı bulunmadığı resmî soruşturma kayıtlarıyla sabittir. Dosyalarımız aylar önce tefrik edilmiştir. Bugüne kadar tıklanma ve reyting uğruna fotoğraflarımızı yan yana koyarak hakkımda gerçeğe aykırı algı yaratan, kişilik haklarımı ihlal eden ve itibarımı hedef alan herkesten hukuk önünde hesap soracağımı ilgili tüm yayıncılara ihtaren bildiririm."

Ela Rümeysa Cebeci, Mehmet Akif Ersoy iddialarını yalanladı

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞINI DUYURDU

Ela Rümeysa Cebeci'nin açıklamasında en dikkat çekici noktalardan biri, hakkındaki iddialara ilişkin hukuki girişimde bulunacağını açıkça belirtmesi oldu. Sunucu, Mehmet Akif Ersoy ile aralarında iş ilişkisi dışında bir bağ bulunduğu yönündeki haberlerin kişilik haklarını ihlal ettiğini savundu. Soruşturma dosyalarının aylar önce ayrıldığını da belirten Cebeci, teknik incelemelerin kendi açıklamalarını doğruladığını ileri sürdü. 

Ela Rümeysa Cebeci, Mehmet Akif Ersoy iddialarını yalanladı

SADETTİN SARAN İLE YARGILANDIĞI DAVADAN BERAAT ETTİ

Ela Rümeysa Cebeci, Aralık 2025'te medya çalışanlarına yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Adli Tıp Kurumu tarafından alınan biyolojik örneklerin incelenmesinin ardından Cebeci, 17 Aralık 2025'te "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yaklaşık dört ay cezaevinde kalan sunucu, 24 Nisan 2026'da ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti. Soruşturma sürecinde dosyası ayrılan Cebeci, daha sonra Sadettin Saran ile birlikte uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ya da sağlama suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada iki isim hakkında da 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası isteniyordu. Mahkeme, 4 Kasım'da suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran'ın beraatine karar verdi.

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