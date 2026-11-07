SPK, 67 kişiye suç duyurusu kararı aldı, Trive Yatırım\'a geçici durdurma getirdi

(ANKARA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Temapol, İsvea ve Tera Yatırım pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle 67 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurul, kişi ve şirketlere iki yıl işlem yasağı getirirken, Trive Yatırım'ın sermaye piyasası faaliyetlerini de geçici olarak durdurdu.

Sermaye Piyasası Kurulu 'nun (SPK) 6 Kasım 2026 tarihli bülteninde, Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ (TMPOL), İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi AŞ (ISVEA) ve Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ (TERA) hakkında yapılan incelemeler sonucunda alınan kararlar yayımlandı.

Kurul, söz konusu şirketlerin pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle, Sermaye Piyasası Kanunu'nun işlem bazlı piyasa dolandırıcılığını düzenleyen 107'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında suç duyurularında bulunulmasını kararlaştırdı.

Temapol'e ilişkin suç duyurusu listesinde 24, İsvea'ya ilişkin listede 22, Tera Yatırım'a ilişkin listede ise 42 kişi yer aldı. Birden fazla listede bulunan isimler tek sayıldığında, hakkında suç duyurusu kararı alınan kişi sayısı 67 oldu.

TEMAPOL PAYLARINDAKİ İŞLEMLER NEDENİYLE 24 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Temapol pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen kişiler şöyle:

Mustafa Zeki Kayahan, İlkay Öztürk, Anıl Tokat, Sibel Gökalp, Şemsihan Karaca, Ömer Eryılmaz, Mehmet Nuri Gökalp, Neda Soydan, Mahmut Eymen Karaca, Ayşe Seher Aydın, Feryal Köker, Serkan Şevik, Beyhan Tufan, Ülkü Çelik Usta, Enes Yazıcı, Oğuzhan Özerkaya, Nilgül Sarıçalı, Orçun Berkay Kaya, Müjdat Ede, Muhammed Yarız, Serdar Turhan, Ahmet Özcan, Sezai Bekgöz ve Halil İbrahim Ege.

İSVEA PAYLARINDAKİ İŞLEMLER NEDENİYLE 22 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

İsvea pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen kişiler şunlar:

Abdülkadir Özkan, Bülent Uygun, Cem Sultan Karababa, Ecem Tuğçe Akçay, Emir Münir Sarpyener, Emre Alkin, Emre Tezmen, Erdin Özel, Ethem Umut Beytorun, Evren Uçar, Fatma Nurcan Taşdelenler, Gül Ayşe Çolak, Haldün Saffet İnal, İbrahim Bekçi, İsmail Erdem, Jorma Juhani Alanne, Kadir Boy, Kerem Alkin, Oğuz Tezmen, Okan Uzunoğlu, Özgür Altan ve Tayfun Bayazıt.

TERA YATIRIM PAYLARINDAKİ İŞLEMLER NEDENİYLE 42 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Tera Yatırım pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen kişiler ise şöyle sıralandı:

İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Okan Uzunoğlu, Yasemin Yılmaz, Furkan Açar, Bilal Kastamonu, Tansu Sesli, Tansel Kutlu Yılmaz, Bahadır Tonguç, İsa Yasin Sevinç, Umut Deniz Pak, Perihan Baydar, Esra Sağır, İsmail Erdem, Mustafa Zeki Kayahan, Anıl Tokat, Ali Kıvanç Manzakoğlu, Emre Tezmen, Gül Ayşe Çolak, Emir Münir Sarpyener, Kerem Alkin, Kadir Boy, Haldün Saffet İnal, Erkan Kilimci, Bülent Uygun, Erdin Özel, Mehmet Ali Gedik, Adem Karatepe, Mehmet Selim Tunçbilek, Ahmet Haluk Güner, Erdem Özkan, Ali Cesur, Sibel Gökalp, Şemsihan Karaca, Ömer Eryılmaz, Mehmet Nuri Gökalp, Neda Soydan, Murat Tanrıöver, Volkan Bayram, Abdurrahman Soyoğlu, Tayfun Bayazıt ve Jorma Juhani Alanne.

KİŞİLERE VE ŞİRKETLERE İKİ YIL İŞLEM YASAĞI

Kurul, üç pay piyasasındaki işlemlere ilişkin suç duyurusu listelerinde yer alan kişiler hakkında borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda iki yıl işlem yapma yasağı uygulanmasını da kararlaştırdı.

Temapol'e ilişkin kararda Hedef Portföy Yönetimi AŞ'ye, kendi nam ve hesabına TMPOL pay piyasasında gerçekleştireceği işlemlerle sınırlı olmak üzere iki yıl işlem yasağı getirildi.

İsvea'ya ilişkin kararda Tera Yatırım Bankası AŞ ve Tera Portföy Yönetimi AŞ hakkında, kendi nam ve hesaplarına ISVEA pay piyasasındaki işlemlerle sınırlı olmak üzere iki yıl işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.

Tera Yatırım pay piyasasına ilişkin işlem yasağı listesinde ise Mag Tarımsal Ürünler Pazarlama ve Ticaret AŞ ile Tera Portföy Yönetimi AŞ de yer aldı. Tera Portföy Yönetimi AŞ'ye getirilen iki yıllık yasağın, şirketin TERA payında kendi nam ve hesabına gerçekleştireceği işlemlerle sınırlı olduğu belirtildi.

LİSANSLAR İŞLEM YASAĞI SÜRESİNCE İPTAL EDİLDİ

Bültende, hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen kişilerden lisans iptali tablolarında belirtilenlerin sahip oldukları tüm lisansların, işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edilmesi de kararlaştırıldı.

Temapol'e ilişkin lisans iptali listesinde 18, İsvea'ya ilişkin listede 9, Tera Yatırım'a ilişkin listede 28 kişi yer aldı. Bu listelerde de bazı isimler birden fazla pay piyasasına ilişkin karar kapsamında bulunuyor.

TRIVE YATIRIM'IN FAALİYETLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Kurul ayrıca, Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetlerinin 7 Kasım 2026 saat 00.01 itibarıyla geçici olarak durdurulmasına karar verdi.