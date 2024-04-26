Bandırma ve Erdek Ticaret Odaları Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Bandırma ve Erdek Ticaret Odaları Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Bandırma ve Erdek Ticaret Odaları Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Bandırma Ticaret Odası ve Erdek Ticaret Odası arasında imzalanan iş birliği protokolü ile oluşturulan 'Kapıdağ Turizm Geliştirme Komisyonu', ilk ziyaretini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı'ya gerçekleştirdi. Komisyonun hedefi, sezon öncesinde Erdek ile ilgili farkındalığı artırarak verimli bir turizm sezonu geçirmektir.

26.04.2024 19:32
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Bandırma Ticaret Odası ve Erdek Ticaret Odası arasında imzalanan iş birliği protokolü ile oluşturulan "Kapıdağ Turizm Geliştirme Komisyonu" ilk ziyaretini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı'ya gerçekleştirdi.

Yeni oluşan komisyonunun ilk hedefinin sezon öncesinde Erdek ile ilgili farkındalığı en üst seviyeye getirerek, turizmde verimli bir sezon geçirmek olduğunu belirten Erdek Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Uz, bundan sonraki süreçlerde akademi ve turizm sektörünün aktörleri ile iş birliği içerisinde bölgenin tanıtımına yönelik gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti. Komisyonun yol haritası ile ilgili Prof. Dr. Mustafa Sarı'ya bilgi veren Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz ise bölgenin turizm payının artması için her türlü iş birliğine hazır olduklarını dile getirdi.

"Erdek Körfezi Marmara Denizi'nin En Temiz Körfezi"

Komisyon üyelerine Marmara Denizi ile ilgili son bilgileri veren Prof. Dr. Mustafa Sarı; Marmara Denizi'nde bulunan körfezler içerisinde en temiz körfezin Erdek Körfezi olduğunu, dünyada yaşayan tek pinaların bu bölgede bulunduğunu ve pinaların dünya koruma listesinde olan çok özel bir canlı türü olduğunu belirtti. Denizi temizlemede doğaya muhteşem katkıları olan pinaların korunarak bu alanda çoğalmasının sağlanması gerekliliğine işaret eden Prof. Dr. Mustafa Sarı, işletmelerin bu konuda azami dikkat göstermesi gerektiğini dile getirdi. Yapılan bu iş birliğinden duyduğu memnuniyeti de ifade eden Prof. Dr. Mustafa Sarı, protokol kapsamında yapılacak etkinliklere destek vereceğini belirtirken, bundan sonra gerçekleştirilecek etkinlikler ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bandırma ve Erdek Ticaret Odaları Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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