Yozgat\'ta Kuraklık Nedeniyle Ekili Alanlarda Verim Kaybı Yaşanıyor

Yerel

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) Yurt genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da yeterli yağış olmaması ekili alanlarda etkisini göstermeye başladı. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör Yılmaz, "Kuraklıktan ciddi anlamda olumsuz etkilenen illerden bir tanesiyiz" dedi.

Son yıllarda kuraklığın etkisinin daha çok hissedilmeye başladığı Yozgat'ta önceki yıllara oranla bu yıl beklenilen yağışların düşmemesi, hububat ekili alanlarda bitki gelişiminin düşmesine, kurumalarına neden oldu. Kuraklığın etkili olduğunu dile getiren Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör Yılmaz, bu yıl mevsim normallerinde yağışın olmamasının toprağın kurumasına neden olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Güngör Yılmaz şöyle konuştu:

"Kuraklıktan ciddi anlamda olumsuz etkilenen illerden bir tanesiyiz, Yozgat olarak. Zira çok geniş alanlarda tahıl ekimi yapılıyor bizim ilimizde. Hemen hemen üretim alanlarının yüzde 80'ine yakınında tahıl ekimi vardı, kışlık ekimler içerisinde. Doğrusu kış ekimleri kışlık ekimler iyi yapıldı. Çıkışlar da gayet iyiydi. Biz bitki standı deriz, birim alanında bitki sayısı ve daha sonra onu takip eden dönemdeki kardeşlenme genellikle yeterli, uygun olmasına rağmen daha sonraki dönemlerde meydana gelen yağış eksikliği, kuraklık etkisi, bariz bir şekilde kendisini gösterdi. Yozgat Bozok Üniversitesi'nin bir araştırma alanındayız. Tarımsal araştırmaları, tarımsal uygulamaları yaptığımız Uygulama Araştırma Merkezimize ait Yerköy istasyonundayız. Burada çok belirgin bir şekilde kuraklığın etkisini görüyoruz. Şu an itibarıyla bitkiler kök bölgesinde su bulamıyor. Bundan dolayı da susuzluktan adeta halk arasında işte 'ürün yandı, yok oldu' dediğimiz durum ortaya çıktı. Gerçekten şu an itibarıyla toprak biraz da hafif bünyeliyse suyu çok iyi tutmayan bir topraksa hızlı bir şekilde suyunu kaybetmiş. Suyu tutamadığı için de kök bölgesinde su olmadığı için büyük ölçüde canlılığını kaybettiğini görüyoruz. Kardeşlerden itibaren ana gövdeye doğru ölümlerin hızlı bir şekilde yaygınlaştığını çok net bir şekilde görüyoruz.

"BU PARSELİN TOPARLANMA ŞANSI YOK"

Toprağa da bakacak olursak toprağın bitkilerin olduğu kök bölgesinde su yok, tamamen kuru. Derinleri de yine aynı şekilde kuru. Tamamen köklerin olduğu bölge kurumuş çok net bir şekilde görüyoruz. Kılcal köklerin topraktan su alma şansı yok. Kozmetik basınç oldukça yüksek yani toprak kendi bünyesinde var olan, azıcık da olsa nemi tutar. Bitkiye onu vermez. Bitki de alamayınca işte burada gördüğünüz gibi yapraklar itibaren kurumalar başlar. Ondan sonra ana köke doğru devam eder. Şu anda bu parselin yeniden toparlanma şansı hemen hemen yok. Dolayısıyla yağış eksikliği, sulama suyunuzda yoksa işte tarlaların kaderi bu şekilde. Erken ilkbaharda şu an belki başaklanmaya başlaması gereken bitkilerin gördüğümüz gibi kardeşlenme döneminde kuruyup yok olmuş. İlerleyen dönemde su da olsa bu darbeyi aldıktan sonra buranın yeniden bir ürüne dönüşmesi, bir verim yani tatminkar bir verim şansı yok. Ama su olduğu için daha önce sulama fırsatı bulunan yerlerde orada elbette ki ürüne dönüşüm veya tatminkar verim alma şansınız var."