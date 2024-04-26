Yozgat'ta Kuraklık Nedeniyle Ekili Alanlarda Verim Kaybı Yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yozgat'ta Kuraklık Nedeniyle Ekili Alanlarda Verim Kaybı Yaşanıyor

Geniş Video İzle

Yozgat'ta yeterli yağış olmaması nedeniyle ekili alanlarda bitki gelişimi düşüyor ve kurumalar meydana geliyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör Yılmaz, kuraklığın ciddi anlamda etkilediği illerden biri olduklarını belirtti. Kuraklık nedeniyle toprakta su bulunamaması bitkilerin canlılığını kaybetmesine ve verim kaybına yol açıyor.

26.04.2024 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) Yurt genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da yeterli yağış olmaması ekili alanlarda etkisini göstermeye başladı. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör Yılmaz, "Kuraklıktan ciddi anlamda olumsuz etkilenen illerden bir tanesiyiz" dedi.

Son yıllarda kuraklığın etkisinin daha çok hissedilmeye başladığı Yozgat'ta önceki yıllara oranla bu yıl beklenilen yağışların düşmemesi, hububat ekili alanlarda bitki gelişiminin düşmesine, kurumalarına neden oldu. Kuraklığın etkili olduğunu dile getiren Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör Yılmaz, bu yıl mevsim normallerinde yağışın olmamasının toprağın kurumasına neden olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Güngör Yılmaz şöyle konuştu:

"Kuraklıktan ciddi anlamda olumsuz etkilenen illerden bir tanesiyiz, Yozgat olarak. Zira çok geniş alanlarda tahıl ekimi yapılıyor bizim ilimizde. Hemen hemen üretim alanlarının yüzde 80'ine yakınında tahıl ekimi vardı, kışlık ekimler içerisinde. Doğrusu kış ekimleri kışlık ekimler iyi yapıldı. Çıkışlar da gayet iyiydi. Biz bitki standı deriz, birim alanında bitki sayısı ve daha sonra onu takip eden dönemdeki kardeşlenme genellikle yeterli, uygun olmasına rağmen daha sonraki dönemlerde meydana gelen yağış eksikliği, kuraklık etkisi, bariz bir şekilde kendisini gösterdi. Yozgat Bozok Üniversitesi'nin bir araştırma alanındayız. Tarımsal araştırmaları, tarımsal uygulamaları yaptığımız Uygulama Araştırma Merkezimize ait Yerköy istasyonundayız. Burada çok belirgin bir şekilde kuraklığın etkisini görüyoruz. Şu an itibarıyla bitkiler kök bölgesinde su bulamıyor. Bundan dolayı da susuzluktan adeta halk arasında işte 'ürün yandı, yok oldu' dediğimiz durum ortaya çıktı. Gerçekten şu an itibarıyla toprak biraz da hafif bünyeliyse suyu çok iyi tutmayan bir topraksa hızlı bir şekilde suyunu kaybetmiş. Suyu tutamadığı için de kök bölgesinde su olmadığı için büyük ölçüde canlılığını kaybettiğini görüyoruz. Kardeşlerden itibaren ana gövdeye doğru ölümlerin hızlı bir şekilde yaygınlaştığını çok net bir şekilde görüyoruz.

"BU PARSELİN TOPARLANMA ŞANSI YOK"

Toprağa da bakacak olursak toprağın bitkilerin olduğu kök bölgesinde su yok, tamamen kuru. Derinleri de yine aynı şekilde kuru. Tamamen köklerin olduğu bölge kurumuş çok net bir şekilde görüyoruz. Kılcal köklerin topraktan su alma şansı yok. Kozmetik basınç oldukça yüksek yani toprak kendi bünyesinde var olan, azıcık da olsa nemi tutar. Bitkiye onu vermez. Bitki de alamayınca işte burada gördüğünüz gibi yapraklar itibaren kurumalar başlar. Ondan sonra ana köke doğru devam eder. Şu anda bu parselin yeniden toparlanma şansı hemen hemen yok. Dolayısıyla yağış eksikliği, sulama suyunuzda yoksa işte tarlaların kaderi bu şekilde. Erken ilkbaharda şu an belki başaklanmaya başlaması gereken bitkilerin gördüğümüz gibi kardeşlenme döneminde kuruyup yok olmuş. İlerleyen dönemde su da olsa bu darbeyi aldıktan sonra buranın yeniden bir ürüne dönüşmesi, bir verim yani tatminkar bir verim şansı yok. Ama su olduğu için daha önce sulama fırsatı bulunan yerlerde orada elbette ki ürüne dönüşüm veya tatminkar verim alma şansınız var."

Yozgat\'ta Kuraklık Nedeniyle Ekili Alanlarda Verim Kaybı Yaşanıyor
Kaynak: ANKA

Bozok Üniversitesi, Güngör Yılmaz, Rektör, Yozgat, Tarım, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Kuraklık Nedeniyle Ekili Alanlarda Verim Kaybı Yaşanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
16:55 Beşiktaş’ta 3 genç yıldız isimle sözleşme uzatıldı Beşiktaş'ta 3 genç yıldız isimle sözleşme uzatıldı
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:09 Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 17:25:21. #1.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Kuraklık Nedeniyle Ekili Alanlarda Verim Kaybı Yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement