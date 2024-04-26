Başkan Tahmazoğlu: '1 ayda beton fiyatları Türkiye standartlarına gerilemezse beton santralleri kuracağız' - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Tahmazoğlu: '1 ayda beton fiyatları Türkiye standartlarına gerilemezse beton santralleri kuracağız'

Başkan Tahmazoğlu: \'1 ayda beton fiyatları Türkiye standartlarına gerilemezse beton santralleri kuracağız\'

Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Bora Keçeci ile görüşen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'teki beton fiyatlarının Türkiye standartlarına gelmemesi durumunda beton santralleri kuracaklarını açıkladı.

26.04.2024 22:33  Güncelleme: 22:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Tahmazoğlu: "1 ayda beton fiyatları Türkiye standartlarına gerilemezse beton santralleri kuracağız"

GAZİANTEP - Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Bora Keçeci ile görüşen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal medya hesabından Gaziantep'teki çimento üreticilerine seslenerek, "Gaziantep'teki beton fiyatları 1 ay içerisinde Türkiye ortalaması fiyatlarına gelirse problem yok, gelmediği taktirde biz de Şahinbey Belediyesi olarak gerekiyorsa işbirliği içerisinde Gaziantep'e beton santrali kurup bunu halka daha ucuz fiyata veririz" dedi.

Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Bora Keçeci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Gaziantep'teki beton ve çimentoya yapılan zamlar ele alındı.

"Beton ve çimento ile ilgili bir şeyler yapmak gerek"

Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Bora Keçeci, "Gaziantep'te vatandaşların konut sahibi olması çok zorlaşıyor. 2+1 daireler 3 milyondan başlayıp 5 milyona kadar çıkıyor. Dar gelirli insanların da bunu alması çok zorlaştı. Bunun yegane sebebi maliyetler, maliyetlerin bir kısmını ise beton ve çimento oluşturuyor. Dolayısıyla yüksek fiyatlı beton ve çimento ile ilgili bir şeyler yapmak gerekiyor. Bu konuda da belediyelerin öncülüğü bizim için çok önemli" dedi.

"1 ay içerisinde fiyatlar Türkiye standartlarına gerilemezse beton santralleri kuracağız"

Beton fiyatlarının Türkiye standartlarına getirilmediği takdirde beton santralleri kuracaklarını söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile beton ve çimento üreticilerine çağrıda bulundu. Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak 10 bine yakın konut inşa ettik. Sizin de ifade ettiğiniz gibi son zamanlarda fiyatlarda anormal artışlar oldu. Ben buradan da beton firmalarına bir çağrıda bulunmak istiyorum. Neden Gaziantep Çimento fabrikası burada olduğu halde Türkiye'nin en pahalı hazır betonunu kullanıyor. Gaziantep'in fiyatları 1 ay içerisinde Türkiye ortalaması fiyatlarına gelirse problem yok, gelmediği taktirde biz de Şahinbey Belediyesi olarak gerekiyorsa işbirliği içerisinde, Gaziantep'e beton santrali kurup bunu halka daha ucuz fiyata veririz. Herkesin konut sahibi olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Şahinbey, Türkiye, Yerel yönetim, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Tahmazoğlu: '1 ayda beton fiyatları Türkiye standartlarına gerilemezse beton santralleri kuracağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:46 Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11’de başladığı maçta golünü attı Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta golünü attı
22:02 Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor’u 3-0 mağlup etti Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti
20:06 İsrail Dışişleri Bakanı’nın Erdoğan’ı hedef alan paylaşımına Türkiye’den sert yanıt İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına Türkiye'den sert yanıt
18:57 Köşeye sıkışan Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz Köşeye sıkışan Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz
15:38 Taslak metinde dikkat çeken detay 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı Taslak metinde dikkat çeken detay! 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı
22:44 Tarihçi İlber Ortaylı’dan ortalığı karıştıracak Ayasofya çıkışı: Namaz kılmak için gudubet bir bina Tarihçi İlber Ortaylı'dan ortalığı karıştıracak Ayasofya çıkışı: Namaz kılmak için gudubet bir bina
22:24 Tayvan’da 6,1 büyüklüğünde deprem Tayvan'da 6,1 büyüklüğünde deprem
22:18 İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı Cemaat el-İslami lideri Musab Halaf öldürüldü İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı! Cemaat el-İslami lideri Musab Halaf öldürüldü
20:19 ABD’de ikinci George Floyd vakası: Siyahi adam gözaltına alınırken polis şiddeti sonucu yaşamını yitirdi ABD'de ikinci George Floyd vakası: Siyahi adam gözaltına alınırken polis şiddeti sonucu yaşamını yitirdi
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti ertelendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
19:30 Derbiye saatler kala açıklama geldi Beşiktaş’ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak Derbiye saatler kala açıklama geldi! Beşiktaş'ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 23:18:33. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Tahmazoğlu: '1 ayda beton fiyatları Türkiye standartlarına gerilemezse beton santralleri kuracağız' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement