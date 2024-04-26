Şarköy'de 72 bin litre sahte şarap ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şarköy'de 72 bin litre sahte şarap ele geçirildi

Geniş Video İzle

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yapılan bir operasyonda, piyasa değeri 14 milyon 408 bin TL olan 72 bin 45 litre sahte şarap ele geçirildi. Şarköy Çınarlı Mahallesi'nde bulunan bir işletmede yapılan aramalarda, sahte olduğu öne sürülen şaraplar tespit edildi.

26.04.2024 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarköy'de 72 bin litre sahte şarap ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde piyasa değeri 14 milyon 408 bin TL olan, sahte olduğu iddia edilen 72 bin 45 litre şarap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Şarköy Çınarlı Mahallesi'nde D.S. isimli şahsın işletmesinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplamda yaklaşık piyasa değeri 14 milyon 408 bin TL olan 72 bin 45 litre sahte olduğu öne sürülen şarap ele geçirildi.

Şarköy\'de 72 bin litre sahte şarap ele geçirildi
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Şarköy, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şarköy'de 72 bin litre sahte şarap ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:53 Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 18:37:42. #1.13#
SON DAKİKA: Şarköy'de 72 bin litre sahte şarap ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement