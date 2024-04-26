Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zincir Marketleri Denetledi - Son Dakika
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Ekonomi

Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zincir Marketleri Denetledi

Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zincir Marketleri Denetledi

Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki zincir marketlerde hijyen kuralları, ürünlerin son kullanma tarihleri, reyon fiyatları ve kasa fiyatlarının denetimini gerçekleştirdi. Ayrıca fahiş fiyat denetimi de yapıldı.

26.04.2024 16:06  Güncelleme: 16:21
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Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelindeki zincir marketlere kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Ekipler, hijyen kuralları, ürünlerin son kullanma tarihleri, reyon fiyatları ile kasa fiyatlarının karşılaştırılması gibi denetimlerin yanı sıra fahiş fiyat denetimi de yaptı.

Zabıta ekipleri ürünlerin fiyatlarında artış yaparak haksız kazanç elde edilmesini engellemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler 'in talimatı üzerine çalışmalarını sürdüren zabıta ekipleri büyük firma ve marketlerde fiyat ve etiketleri kontrol etti. Ekipler, markette rafları dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmeye çalıştı. Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fiyat etiketlerinin yanı sıra rutin kontrollerini de yapmayı ihmal etmedi.

Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Deveciler, "Haksız kazanç elde etmek üzere çeşitli ürünlerde fiyat artışı yapmak isteyen zincir marketler ile vatandaşlarımızın hakkını savunmak amacıyla yaptığımız mücadelemizi aksatmıyoruz. Zabıta ekiplerimiz ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde bu çalışmalarını sürdürüyor. İşletmeler ve marketler belirli aralıklar denetleniyor. Özellikle son zamanlarda kur üzerinden bahaneler üretip fahiş fiyat artışı yapan zincir marketlere taviz vermiyoruz çünkü Zabıta Müdürlüğümüzün görevlerinden biri halk sağlığını korumakla birlikte vatandaşımızın hakkını da korumaktır. Yapmış olduğumuz denetimlerde özellikle gıda ve temizlik ürünlerinde fahiş fiyat, etiket, ruhsat, hijyen, genel tertip ve düzen, işgal, işyeri önü çevre kirliliği hususlarında denetimlerimizi yapıyoruz eğer bir usulsüzlük olduğunu görürsek ilgili işletmeden savunma tutanağı tanzim ederek alış ve satış faturaları ile ilgili Ticaret İl Müdürlüğüne konuyu sevk ediyoruz, bu denetimleri yapmaya ara vermeden devam edeceğiz çünkü vatandaşlarımızın hakkını korumak bizim boynumuzun borcudur. " dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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