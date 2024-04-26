Edremit Kalkınma-Tarım ve Turizm Altyapı Hizmet Birliği\'nin Yeni Başkanı Muammer Temiz

Ekonomi

Edremit Kalkınma-Tarım ve Turizm Altyapı Hizmet Birliği'nin yerel seçimlerden sonra ilk genel kurul toplantısı yapıldı. Birlik Başkanlığı'na Edremit Belediye Meclis Üyesi Muammer Temiz seçildi.

Edremit Belediye Meclis Salonu'na yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında birliğin yeni dönem yönetim organları seçildi. Birlik Başkanlığı'na Edremit Belediye Meclis Üyesi Muammer Temiz seçilirken Meclis 1. Başkan Vekilliğine Erdal Can Özkoca, 2. Başkan Vekilliğine Ozan Pehlivan seçildi.

Birlik encümeni üyeliğine ise Coşkun Taşkın, Yılmaz Tezcan, Erdal Can Özkoca, Ali Canlı, Adem Kuşcuoğlu, Ceyhun Özsan seçildi.

Toplantıya katılan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Kalkınma-Tarım ve Turizm Altyapı Hizmet Birliği'nde yeni dönemin hayırlı olması dileğinde bulundu. Başkan Ertaş, "Birlik Başkanı seçilen meclis üyemiz Muammer Temiz'i ve genel kurul üyelerini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Hep birlikte tarım ve turizm alanlarında büyük bir zenginliğe sahip olan Edremit'imizi bütüncül bir anlayışla ele alarak kentimizin en iyi şekilde tanıtılması, turizmin çeşitlendirilmesi ve niteliğinin arttırılması adına uyum içerisinde çalışacağız" dedi. - BALIKESİR