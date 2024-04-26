Kırıkkale'de Kuraklık Nedeniyle Yağmur Duası Yapıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kuraklık Nedeniyle Yağmur Duası Yapıldı

Kırıkkale\'de Kuraklık Nedeniyle Yağmur Duası Yapıldı

Kırıkkale'de yaşanan kuraklık sebebiyle çiftçiler endişeleniyor. Ekili tarım arazilerinin kurumasıyla geçimini çiftçilikten sağlayan köylüler zor durumda. Köylüler, yağmur duası yaparak hasadı kurtarmaya çalışıyor.

26.04.2024 18:01  Güncelleme: 18:06
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Kırıkkale'de ekili tarım arazilerinde yaşanan kuraklıktan yakınan köylüler, yağmur duası yaptı.

Kırıkkale'de kuraklık tehlikesi çiftçileri endişelendiriyor. Yağışların önceki yıllara göre az olması sebebiyle ekili tarım arazileri, kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bölgede yağış miktarındaki azalma, ekili tarım arazilerinin birçoğunun kurumasına sebep oldu. Geçimini çiftçilikten sağlayan köylüler ise kuraklıktan dolayı zor duruma düştü. Köylüler, yağmur yağmaması halinde hasadı kaybedeceklerini belirterek, yağmur duasına çıktı. Tilkili köyünde muhtarlık tarafından organize edilen yağmur duasına, çevre köylerden de katılım oldu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi, namaz kılındı. Yağmur duasına, Çelebi Kaymakamı Mehmet Melih Dalan ve Çelebi Belediye Başkanı Yaşar Erdemir de katıldı. Duanın ardından katılımcılara yemek ikram edildi.

Tilkili köyü muhtarı Osman Ilıcan, İHA muhabirine mevsimsel değişiklikten dolayı bölgede kuraklık yaşandığını belirterek, köylülerle birleşerek yağmur duası yaptıklarını söyledi.

"İnşallah dualarımız kabul olur"

Bölgede kuraklığın olduğunu anlatan Ilıcan, "Bölgemizde mevsimlerin değişmesinden dolayı kuraklık yaşanıyor. Bizde tarım ülkesi olduğumuz için üretmeye mecburuz. Bölgemizde su sıkıntısı var. İklimlerin değişmesi yağışların kaymasından dolayı Nisan yağmurlarını alamadık. Buda bölgemizde ciddi bir kuraklığa sebep oldu. Bizde Müslümanlar olarak diğer köylülerimiz ile birlikte birleştik dua ettik. İnşallah yağmurumuz yağar. Dua ettik inşallah bundan sonrada şükür duası yaparız. İnşallah dualarımız kabul olur" dedi.

Kaldırım köyü muhtarı Faruk Yıldırım ise ekinlerinin yüzde 70'inin kuramaya başladığını ifade ederek, bu sebeple de yağmur duasına çıktıklarını belirtti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Kuraklık Nedeniyle Yağmur Duası Yapıldı - Son Dakika

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