Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin Bursa'ya Dönmesi İçin Çağrı - Son Dakika
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Ekonomi

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin Bursa'ya Dönmesi İçin Çağrı

Uludağ Ekonomi Zirvesi\'nin Bursa\'ya Dönmesi İçin Çağrı

Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Duran, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin son yıllarda Sapanca'da yapılmasının Bursa için prestij kaybı olduğunu belirterek, zirvenin tekrar Bursa'ya dönmesi çağrısında bulundu. Duran, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın Uludağ'daki Bursa Business School binasının zirve için uygun bir adres olduğunu ifade etti.

26.04.2024 16:40
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Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin, son yıllarda Sapanca'da yapılmasının Bursa'ya haksızlık olduğunu söyleyen Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Duran, önümüzdeki yıldan itibaren zirvenin tekrar Bursa'ya dönmesi yönünde çağrıda bulundu.

Ekonomi alanında pek çok kurum, kuruluş, uzman isim ve yetkilileri bir araya getiren Uludağ Ekonomi Zirvesi, bu yıl 25-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yapılıyor. Adını Uludağ'dan alan zirvenin son yıllarda Sapanca'da yapılmasının Bursa için prestij kaybı olduğunu ifade eden Bursa Afyonkarahisarlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (Bursa AFSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Duran, konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Duran, "Uludağ Ekonomi Zirvesi adını Bursa'mızın Uludağ'ından alıyor ama Sakarya Sapanca'da yapılıyor. Zirve neden asıl ait olduğu yer Uludağ'da yapılmıyor?" sorusunu yöneltti.

Son 3 yıldır Sapanca'da yapılan Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin, ait olduğu adrese geri dönmesi gerektiğini belirten Bursa AFSİAD Başkanı İlker Duran, "İş dünyasının dikkatle takip ettiği, ekonomi alanındaki tarafları bir araya getiren Uludağ Ekonomi Zirvesi başladığı 2012'den 2019 yılına kadar adını taşıdığı Uludağ'da yapıldı. Daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci nedeniyle 2020'de ertelenen zirve, 2021 yılında ise kasım ve mart aylarında online olarak gerçekleştirilmişti. Sonrasında taşıdığı 'Uludağ' ismine rağmen zirve, alınan kararla 2022 yılından itibaren Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yapılmaya başlandı. Bu yıl da Uludağ Ekonomi Zirvesi yine ekonomi dünyasını Sapanca'da buluşturuyor. Bizler, Bursa iş dünyası olarak bu tezatlığın düzeltilmesini istiyoruz. Herhangi bir somut gerekçe gösterilmeden Bursa'dan koparılan bu büyük buluşma, tekrar ait olduğu şehre dönmeli. Önümüzdeki yıl Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin, yine Uludağ'da gerçekleştirilmesi adına Bursa AFSİAD olarak, düzenleme komitesine çağrıda bulunuyoruz. Zirve için; Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın Uludağ'daki tarihi Kirazlıyayla Sanatoryum binasını restore ederek şehre kazandırdığı "Bursa Business School" adres olarak değerlendirilebilir. Türkiye'deki tüm oda ve borsaların üst düzey eğitimlerinin verildiği, önemli toplantı ve eğitimlere ev sahipliği yapan Business School, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne layıkıyla ev sahipliği yapacaktır. Bu konuda tüm Bursa'yı, zirveyi organize eden taraflara çağrıda bulunmaya davet ediyorum. Uludağ Ekonomi Zirvesi ait olduğu şehre geri dönmelidir" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin Bursa'ya Dönmesi İçin Çağrı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin Bursa'ya Dönmesi İçin Çağrı - Son Dakika
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