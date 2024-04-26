2024 Yılında Antalya\'da 553 Proje Üzerinde Çalışılıyor

Ekonomi

2024 yılının 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleşti. Vali Şahin, Antalya'da 2024 yılı Mart ayı sonu itibarıyla 553 adet proje üzerinde çalışıldığını ve toplam bedelin 96 milyar 695 milyon TL olduğunu açıkladı.

Antalya'da 2024 yılı Mart ayı sonu itibarıyla 553 adet proje üzerinde çalışıldığını açıklayan Vali Hulusi Şahin, "Bu projelerin 370 adedi genel ve özel bütçeli kuruluşlarca 183 adedi ise belediyelerin, imkanlarıyla gerçekleştirilmiştir. Bedeli 96 milyar 695 milyon TL plan bu projelerin 2024 yılı ödenekleri 13 milyar 88 milyon TL'dir. Mart ayı sonu itibarıyla 4 milyar 127 milyon harcama yapılarak yüzde 32 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Genel ve özel bütçeli kuruluşlarca üzerinde çalışılan 370 adet projenin bedeli 85 milyar 981 milyon TL'dir. 2024 yılı ödenekleri toplamı ise 7 milyar 524 milyon TL olup Mart ayı sonu itibarıyla 1 milyar 582 milyon harcama yapılmış ve yüzde 21 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Belediyelerimizce yürütülen 183 adet projenin bedeli 10 milyar 714 milyon TL'dir. 2024 yılı ödenekleri toplanı ise 5 milyar 564 milyon olup mart ayı sonu itibariyle 2 milyar 545 milyon TL harcama yapılmış ve yüzde 46 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır" dedi.

Genel ve özel bütçeli kuruluşlar ile belediyelerin gerçekleştirdiği yatırımlarda nakdi gerçekleşmenin en çok yüzde 73 ile turizm sektöründe olduğuna değinen Vali Şahin ikinci sırada ise ulaşım sektörünün olduğunu ifade etti.

553 projeden 58'inin tamamlanarak hizmete alındığını 1 projenin tasfiye edildiğini ve 76 projeye de başlandığını belirten Vali Şahin, "54 proje ihale aşamasında 364 adet proje ise halen devam etmektedir. Mart ayı sonu itibarıyla bazı genel ve özel bütçeli kuruluşlarımızın yatırım programları henüz tam olarak kesinleşmemiştir. Ayrıca kuruluşların yatırım programında olmasına rağmen finansal bilgileri belli olmayan projeler de bulunmaktadır. Kuruluşlarımızın, yatırım programlarının kesinleşmesinden sonra veri girişlerinin İl Yatırım Takip Sistemine yapılmasıyla ilimiz yatırım programı oluşturulacaktır" dedi.

Vali Hulusi Şahin'in konuşmasının ardından Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ve İl Sağlık Müdürlüğünün 2024 yılı yatırımlarını ve faaliyetlerini konu alan sunumlar gerçekleşti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleşen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına Vali Hulusi Şahin'in yanı sıra vali yardımcıları, kaymakamalar, belediye başkanları, rektörler ve kurum müdürleri katıldı. - ANTALYA